Politistii americani au retinut un suspect in cazul omorului rapper-ului XXXTentacion. Este vorba despre un tanar de 22 de ani

Oamenii legii anunta ca artistul a fost impuscat, iar apoi jefuit de doi barbati. Celalalt suspect inca nu a fost gasit. Interpretul a fost impuscat mortal acum 2 zile in statul american Florida, in timp ce se afla in automobilul sau.

Raperul s-a bucurat in ultimii ani de o popularitate enorma, in special printre adolescenti, fiind urmarit pe instagram de zeci de milioane de internauti.