Politistii americani cauta un suspect care a deschis focul intr-un supermarket din statul Colorado. Doi barbati si o femeie au murit - VIDEO

Politia a fost alertata putin dupa ora 18. S-a anuntat ca un individ inarmat impusca la intamplare intr-un supermarket. La fata locului au ajuns numeroase echipaje, care au securizat zona si nu au lasat trecatorii sa se apropie. Intre timp, clientii si angajatii magazinului erau evacuati.

”Am auzit un foc de arma, apoi inca doua. Eram in magazin. Angajatii si clientii strigau, alergau ca niste nebuni. Am fugit si eu pentru ca nu am vrut sa fiu ucis.”

Atacatorul a reusit sa fuga.

Victor AVILA, PURTATOR DE CUVANT AL POLITIEI, OR. THORNTON: ”Martorii au spus ca au vazut ca suspectul a fugit de la fata locului cu un Mitsubishi rosu."

Individul a impuscat mortal doi barbati, iar o femeie ranita a murit la spital. Anchetatorii examineaza imaginile de pe camerele de supraveghere si discuta cu martorii pentru a obtine mai multa informatie despre suspect. Polita spune ca nu este vorba despre un atac terorist.