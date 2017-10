Politistii de la Kiev au recurs la gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea, care a instalat corturi in fata Radei Supreme. Protestatarii manifesteaza de trei zile in fata parlamentului - VIDEO

Desi au vrut sa alunge oamenii de pe strazi, manifestantii nu s-au miscat din loc. Sute de oameni au dormit si noeaptea trecuta in corturile instalate in fata parlamentului ucrainean. Protestele au inceput acum trei zile, cand mii de oameni au iesit in strada sa ceara ridicarea imunitatii parlamentare, modificari ale legislatiei electorale si crearea unui tribunal anticoruptie.

Doua dintre aceste puncte ar urma sa fie discutate astazi de parlamentari.