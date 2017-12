Politistii din Harkov sunt in alerta. Un barbat, care afirma ca are asupra sa un dispozitiv explozibil, a luat ostatice 11 persoane, printre care doi copii, la un oficiu postal din oras - VIDEO

Politistii din Harkov sunt in alerta. Un barbat, care afirma ca are asupra sa un dispozitiv explozibil, a luat ostatice 11 persoane, printre care doi copii, la un oficiu postal din oras. Oamenii legii negociaza cu el si incearca sa-l convinga sa se predea. Potrivit primelor informatii, individul ar fi incercat sa jefuiasca oficiul. Oficiali din cadrul ministerului ucrainean de Interne au anuntat ca daca suspectul nu se va preda in cele din urma, cladirea va fi luata cu asalt.