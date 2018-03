Politistii francezi sunt in alerta, in urma unui atac terorist, produs in sudul tarii. Un individ inarmat a luat ostatice mai multe persoane intr-un supermarket - VIDEO

Individul inarmat a intrat in supermarket in jurul orei 11, dupa care au fost auzite mai multe focuri de arma. Acesta a ranit un politist si a impuscat mortal un alt barbat. Inainte de a lua ostatici in magazin, atacatorul a strigat Allah Akbar, au povestit martorii. Autoritatile spun ca individul este un marocan suspectat de radicalizare islamica.

Edouard PHILLIPE, PREMIER FRANTA: ”Situatia care se intampla acum in privinta a 4 persone ranite, in orasul unde au fost auzite focuri de arma in fata unui supermarket, cel mai probabil este vorba despre un atac terorist. Este o situatie serioasa. “

Imediat intreaga zona a fost inchisa, iar multe elicoptere survoleaza si in prezent spatiul aerian de deasupra magazinului. Inainte de a fi omorat, atacatorul a cerut eliberarea lui Salah Abdeslam, teroristul care a participat la atentatele de la Paris din 2015. Abdeslam se afla in prezent incarcerat intr-un penitenciar din Franta.