Politistii spanioli au descoperit o adevarata mini-uzina de productie a copiilor unor modele Ferrari si Lamborghini - VIDEO

Politistii din orasul spaniol Girona au gasit o adevarata mini-uzina de productie a copiilor unor modele Ferrari si Lamborghini, masini care se construiesc in Italia. Ancheta in acest caz a inceput dupa ce una dintre masinile contrafacute a fost pusa in vanzare pe un website, la un pret de 40 de mii de euro.

Oamenii legii au dat de suspecti si au facut perchezitii in garajul unde masinile erau asamblate. Acolo au gasit 14 autoturisme, gata de pus in vanzare. Pentru producerea acestor replici, barbatii foloseau piese si motoare produse de Toyota sau Peugeot.

Tot ce era original de la masinile de lux erau logourile. Politistii spun ca cei care nu cunosteau bine marca puteai fi pacaliti foarte usor. Tot in acest garaj, politistii au mai facut o descoperire “interesanta” - o sala special amenajata pentru cultivarea marijuanei. Cei trei suspecti nu au mai reusit sa obtina bani din afacerea lor – toti au fost retinuti de politisti.