Politistii spanioli refuza sa mai lucreze pe insula Ibiza, din cauza turistilor britanici. Ce a declarat ministrul de Interne

Autoritatile sustin ca tinerea sub control a celor 750.000 de britanici, care viziteaza anual Ibiza, reprezinta o sarcina care este remunerata prost, avand in vedere numarul restrans al agentilor, conform Daily Mail

Conform datelor oficiale din 2007, pe insula ar fi nevoie de 287 de politisti, dar acum sunt numai 241. Situatia este atat de grava, incat ministrul de Interne spaniel, Jose Manuel Ignacio Zoido, a descris lipsa de personal drept o “problema prioritara”.

Drunken British people and their sex-on-the-beach antics have left Ibiza's policemen too scared to work https://t.co/vzkddPMRsf

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 28, 2017

Politistii spanioli primesc lunar intre 1600 si 1700 de euro, iar pentru detasarea lor pe insula, mai primesc un bonus de 281 de euro.

Vara trecuta, 76 de britanici au fost arestati in Ibiza.