Politistul care s-a intoxicat dupa atacul asupra lui Serghei Skripali a fost externat dupa trei saptamani de tratament. Fostul spion rus si fiica sa, sunt in continuare in stare grava - VIDEO

Politistul Nick Bailey, care a fost expus atacului din 4 martie, se simte mai bine, iar aseara a fost externat din spital. El a refuzat sa discute cu presa. Cat despre fostul spion rus si fiica sa, medicii spun ca ei ar putea avea leziuni cerebrale grave care sa faca imposibila recuperarea.

O instanta din Londra a decis ieri sa permita prelevare de probe de sange de la Serghei si Iulia Skripali, iar astfel, Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice va efectua niste teste.

Specialistii de acolo vor sa confirme concluzia anchetei britanice, potrivit careia Rusia a dezvoltat agentul neurotoxic Novichok, folosit la Salisbury. Medicii mai spun ca cei doi sunt puternic sedati si ca ei nu pot sa comunice in niciun fel. Acest subiect a fost discutat ieri pe larg la reuniunea Consiliului European. Theresa May a cerut actiuni coordonate ale tarilor UE pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei.

Theresa MAY, PREMIER MAREA BRITANIE: “Rusia a organizat un atac brutal si nesabuit impotriva Marii Britanii cand a incercat sa omoare doi oameni pe strazile orasului Salisbury. Este clar ca amenintarea Rusiei nu respecta granite, iar incidentul din Salisbury este un model de agresiune ruseasca impotriva Europei si a vecinilor acesteia.”

In urma discutiilor, si presedintele Lituaniei, Dalia Grybauskaite, a declarat ca intentioneaza expulzarea agentilor rusi de pe teritoriul tarii sale. Intre timp, Moscova continua sa respinga acuzatiile venite de la Londra. Ambasadorul Rusiei in Marea Britanie a organizat ieri o conferinta de presa, la care a spus ca agentul neurotoxic Novichok putea fi dezvoltat chiar de britanici.

Alexander YAKOVENKO, AMBASADORUL RUSIEI IN MB: “Cum a fost posibil ca autoritatile britanice sa reuseasca sa stabileasca agentul folosit ca fiind asa-numitul Novichok si sa gaseasca originea acestuia atat de repede? Ar putea insemna ca este foarte probabil ca autoritatile britanice sa fi avut deja aceasta substanta in laboratorul lor chimic din Porton Down.”

La 4 martie, Serghei Skripali, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii, si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi ar fi fost atacati cu o substanta neurotoxica.

In 2006, Serghei Skripali a fost condamnat la inchisoare in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii. Agentul a fost gasit vinovat de legaturi cu serviciul britanic de informatii externe. Ulterior, acesta a primit azil in Marea Britanie.