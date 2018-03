Politistul francez impuscat mortal in timpul atacului terorist de la Trebes, a fost pterecut pe ultimul drum - VIDEO

Radouane Lakdim era in vizorul autoritatilor franceze si urma sa fie audiat luna aceasta de Ministerul de Interne intr-o actiune de prevenire a atentatelor teroriste. Barbatul a fost convocat pentru un interviu de evaluare, care insa asa si nu a mai avut loc, iar barbatul le-a scapat ca printre degete politistilor francezi.

Atacul terorist care s-a soldat cu patru victime, a redeschis o polemica mai veche, cu critici dure din partea dreptei impotriva Guvernului, acuzandu-l de inactiune.

Alte doua persoane apropiate atacatorului, printre care si iubita sa, se afla, in continuare, in arestul politiei. Oamenii legii spun ca femeia a strigat Allah Akbar in timpul retinerii sale, insa spune ca nu ar fi participat la atacul pregatit de iubitul sau.

Astazi, jandarmul curajos care s-a oferit sa ia locul unei femei pe care atacatorul o folosea drept scut uman a fost petrecut pe ultimul drum cu onoruri militare.

Targedia s-a produs vinererea trecuta in orasul Trebes. Un marocan in varsta de 25 de ani a luat ostatice mai multe persoane intr-un supermarket, omorand un sofer inainte de asta si ranind alte doua persoane.

In consecinta, 5 persoane au murit, iar alte 16 au fost ranite. Atacatorul, un catatean francez, nascut in Maroc a fost ucis de fortele de ordine. Inainte de a deschide focul in magazin, acesta s-a declarat soldat al Statului Islamic, care a si revendicat ulterior atacul. Acest atentat ridica la 245 numarul persoanelor ucise in seria de atacuri jihadiste comise in Franta de la inceputul lui 2015.