Polonia a intalnit cu fanfara si onoruri militare soldatii americani. 3500 de militari au ajuns in aceasta tara - VIDEO

Polonia a intalnit cu fanfara si onoruri militare soldatii americani. 3500 de militari au ajuns in aceasta tara. Asa-numita “brigada de fier” va merge, prin rotatie si in alte tari membre NATO, inclusiv Romania. Dislocarea tehnicii in tarile est-europene este facuta cu scopul de a face fata unei eventuale agresiuni rusesti, spun oficialii NATO.