Polonia isi revine dupa furtunile care au luat cinci vieti. Copaci rupti sau smulsi din radacini, masini strivite si acoperisuri facute una cu pamantul - VIDEO

Copaci rupti sau smulsi din radacini, masini strivite si acoperisuri facute una cu pamantul – asa aratau zonele afectate de furtuni. In nordul tarii, cinci oameni si-au pierdut viata si peste 30 au fost raniti. Printre victime sunt 2 fete de 13 si 14 ani. Peste cortul in care dormeau, ele fiind intr-o excursie in padure, a cazut un arbore.

”Doar când s-a oprit ploaia şi au venit pompierii, ne-am dat seama că trecusem printr-o tragedie, un coşmar.”

Furtuna a lasat fara lumina aproape 500 de mii de familii din nordul si vestul Poloniei. Cinci provincii sunt sub avertizari de vijelie. Si Cehia a fost lovita de furtuni puternice care a lasat in urma pagube importante. Iar in Iran, 12 oameni au murit din cauza inundatiilor. Alte cateva persoane sunt date disparute. Viiturile provocate de ploile abundente au facut prapad in mai multe provincii din China.

In sud-estul tarii, imaginile filmate de amatori arata rauri umflate care iau pe sus masini si autobuze. Iar in nord, o tornada a ucis 5 oameni si a ranit peste 50. Chiar si in capitala tarii, Beijing, mai multe strazi au fost inundate, iar peste 1600 de zboruri au fost anulate ori au avut intarzieri.