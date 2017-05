Polonia restrictioneaza accesul femeilor la contraceptia de urgenta. Proiectul de lege controversat, adoptat de politicieni

Masura a provocat nemultumire din partea organizatiilor pentru drepturile omului si din partea opozitiei.

Proiectul va fi analizat de camera superioara a Parlamentului, Senatului, dupa care presedintele sustinut de PiS, Andrzej Duda, ar urma sa o promulge. Calendarul procedural sugereaza ca proiectul de lege va intra in vigoare in august.

Guvernul conservator sustine ca vanzarea pilulei contraceptive de urgenta numai pe baza de reteta va fi in beneficiul femeilor, pentru ca medicii vor avea ocazia sa verifice sanatatea femeilor inainte de a prescrie medicamentul.

Pe de alta parte, organizatiile pentru apararea drepturilor femeilor subliniaza ca metodele de contraceptie de urgenta sunt sigure – sunt disponibile fara reteta in majoritatea statelor membre UE – si ca proiectul de lege poloneza vizeaza sa restrictioneze optiunile femeilor in cazul unei sarcini nedorite.

In plus, ministrul Sanatatii, Konstanty Radziwiłł, si alti politicieni PiS, spun ca astfel de pastile sunt folosite de femei pentru a induce avortul precoce. Polonia are deja unele dintre cele mai restrictive reglementari privind avortul din Europa.

Pe de alta parte, parlamentarul Bartosz Arłukowicz, ministru al Sanatatii in Guvernul precedent, condus de partidul Platforma Civica, aflata in prezent in opozitie, spune ca limitarea accesului la contraceptia de urgenta ca afecta exact femeile care au cele mai mari probleme.

“A face contraceptia de urgenta disponibila numai pe baza de reteta inseamna numai ca nu va fi disponibila pentru femeile poloneze care locuiesc in afara oraselor mari si pentru cele care nu isi permit sa plateasca o consultatie privata cu un ginecolog”, a adaugat Arłukowicz.