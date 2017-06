Pompierii ar fi gasit 42 de victime in aceeasi camera, in urma incendiului la Grenfell Tower. Numarul, neconfirmat oficial

Se presupune ca trupurile neinsufletite au fost descoperite de salvatorii londonezi in unul dintre apartamente, relateaza Daily Mail.

Intr-un clip postat pe Youtube, un barbat neindetificat este filmat, in timp ce declara: “Am un prieten care lucreaza alaturi de echipa de pompieri. Ieri, cand am vorbit la telefon, mi-a spus ca a gasit 42 de cadavre in aceeasi camera, ascunzandu-se impreuna. Nimeni nu mai stie asta. Nu poate dezvalui acest lucru fiindc, probabil, va fi concediat. Au gasit in camera si copii, si batrani”

Acesta informatie nu a fost confirmata de Politie sau de catre departamentul pompierilor. Un purtator de cuvant al Serviciului de Pompieri londonez a precizat ca nu poate nici sa confirme, nici sa infirme aceasta ipoteza, adaugand ca politistii investigheaza cazul.

Pana in prezent, politistii au confirmat 79 de decese, dar numarul victimelor ar putea creste.

Altcineva, un prieten al unei victime, a declarat pentru Daily Mail: “Au gasit 42 de cadavre in acelasi apartament. Situatia nu poate fi descrisa in cuvinte. Este sfasietor. Poate s-au strans acolo pentru a se compatimi unii pe altii”.