Pompierii din Dubai sunt in pas cu tehnologiile moderne. Ei au fost dotati cu jetpack-uri, astfel pot interveni in locuri greu accesibile - VIDEO

Pompierii din Dubai pot ajunge la locul incendiului nu doar cu autospecialele, ci si cu jetpack-urile. Asa s-a intamplat si in acest caz, cand o masina a luat foc pe un pod, iar in cateva minute un pompier a ajuns la locul incendiului, aproape zburand deasupra apei.

In acest mod pompierii scapa de ambuteiajele de pe sosele si pot ajunge rapid acolo unde este nevoie de ei. Totusi, modalitatea de interventie este utila doar daca apar incendii pe poduri sau in zonele aflate in apropiere de apa.