Pomul de Craciun instalat in capitala Serbiei a devenit marul discordiei intre autoritati si partidele de opozitie din tara din cauza pretului exorbitant - VIDEO

Mai inalt decat bradul instalat in fata centrului Rockefeller din New York, pomul de Craciun din Belgrad se inalta falnic in piata din centrul orasului. Nu toti insa s-au bucurat de pomul inalt, care a costat 83 de mii de euro. Cativa simpatizanti ai opozitiei au protestat fata de achizitia de lux a primarului orasului, numindu-l cel mai scum brad din lume.

Balza BOSOVIC, POLITICIAN OPOZITIE: “Acesta nu este doar cel mai scump brad din lume ci si o insulta fatade cetatenii orasului Belgrad pe care acestia nu au mai experimentat-o.”

“Pretul este foarte mare, serios, e de necrezut. Nici gram de rusine.”

“83.000 de euro? Rusine!”

Si un site anticoruptie din tara a scris despre pomul artificial ca ar fi cel mai scum din lume. La randul sau, primarul orasului a respins acuzatiile de coruptie venite din partea opozitiei si a declarat ca nu a stiut cat costa bradul.