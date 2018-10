Portretul autorului masacrului din Crimeea. Victime, tratate inclusiv de mama criminalului - FOTO

Pe 17 octombrie, Vladislav Roslyakov, elev din 2015, la Colegiul Politehnic din Kerci, Crimeea, a ajuns la şcoală la prânz, a urcat la etajul 2 şi a început să tragă în toată lumea. A ucis 19 persoane şi a rănit alte zeci. Când a terminat muniţia a detonat o bombă facută acasă, relatează life.ru.

Potrivit canalului Mash, a cumpărat săptămâna trecută 150 de cartuşe. Un prieten a povestit că purta la el de ani de zile un cuţit sub haine. Martorii au relatat că în ziua atacului a venit la şcoală cu două rucsacuri, şi-a salutat calm prietenii, apoi înainte de a începe să tragă în oameni, a lăsat un rucsac, cel mai probabil cel în care se afla bomba, în cantina colegiului.

Camerele de supraveghere l-au surprins cu arma în mână coborând scările, o imagine care a amintit presei ruse de Eric Harris, autorul masacrului de la liceul Columbine. De altfel jurnaliştii ruşi au remarcat că Vladislav s-a îmbrăcat aproximativ la fel ca Eric Harris: pantaloni negri, tricou alb.

Potrivit colegilor, era un băiat retras, nu era violent, nu comunica, nu-i plăcea să înveţe pentru că îi displăceau profesorii neprietenoşi din liceu pe care ar fi vrut să se răzbune, notează meduza.io. Era un băiat timid care a renunţat din 2014 la toate conturile de pe social media. Cadavrul său a fost găsit în biblioteca colegiului, unde s-a împuşcat.

Părinţii lui Vladislav sunt divorţaţi. Tânărul locuia împreună cu mama lui, Galina Roslyakova, care, potrivit canalului Mash, lucrează ca asistentă la spitalul de oncologie din oraş unde au ajuns inclusiv elevi răniţi. Aceasta a tratat victime fără a şti că cel vinovat de starea lor este chiar fiul ei. Poliţia a ridicat-o din spital pentru audieri. La fel, şi pe tatăl lui.

Potrivit canalului Telegram 112 Roslyakov a primit recent permis de port armă. Avea o armă de vânătoare pentru care a cumpărat 150 de cartuşe.

Vladislav Roslyakov, who killed 17 people at a Crimea college, used the nickname "Reich" online & was obsessed with serial killers, Russian media are reporting. Creepiest of all is the suggestion he (at right) emulated Columbine killer Eric Harris with a white t-shirt & shotgun pic.twitter.com/8mvrzCSmMe