Portretul viitorului presedinte al Frantei. Cine este Emmanuel Macron si ce schimbari a promis

Primit cu o anumita condescendenta de catre politicienii profesionisti din toate taberele, criticat din cauza unei presupuse lipse de claritate a proiectului sau, fostul ministru al Economiei al presedintelui socialist François Hollande (august 2014-2016) si-a exprimat duminica seara satisfactia, in discursul pe care l-a sustinut in fata sustinatorilor sai, ca a ”schimbat fata vietii politice franceze”.

Inca un necunoscut in urma cu cateva luni, cel care vrea sa devina ”presedintele patriotilor in fata amenintarii nationalistilor” a intrat in campanie fara experienta de a fi ales, a intrat in plutonul favoritilor, iar apoi s-a clasat primul in turul intai, mizand pe ”schimbarea softului”.

Favorizat de problemele candidatului dreptei François Fillon - inculpat in urma unui scandal de presupuse angajari familiale fictive -, acest nou venit, care arata ca un ginere ideal, a urcat treptat in sondaje.

Un produs pur al scolilor de elita franceze, acest fost bancher de afaceri a intrat in politica in 2012, ca si consilier al presedintelui Hollande. Din aceasta experienta in umbra puterii, urmata de doi ani in postul de ministru al Economiei, el a spus ca a tras invatatura majora a ”disfunctionalitatii” sistemului politic actual.

”Eu cred ca Macron a avut intuitia, tocmai pentru ca venea din afara vietii politice traditionale, ca partidele de guvernamant si-au creat propriile slabiciuni, si-au pierdut propria activitate, erau, potrivit unei vorbe vechi, obosite, imbatranite”, a declarat François Hollande.

Aceasta intuitie il impinge pe tanarul ministru sa-si infiinteze la inceputul lui 2016 miscarea, En Marche! - sau EM, ca initialele sale -, care revendica de-acum aproximativ 260.000 de membri.

Dupa ce a demisionat din Guvern si si-a depus candidatura la presedintie, Emmanuel Macron a prezentat un program de inspiratie social-liberala.

INNOIRE

Leitmotivul sau: reconcilierea ”libertatii si protectiei”, prin reformarea asigurarilor de somaj sau propunand masuri de discriminare pozitiva in favoarea cartierelor aflate in dificultate. tinta sa predilecta: clasele medii, pe care le considera ”uitate” de drepta si stanga.

Discursul sau transpartizan, liberal in termeni de economie si societate, le place tinerilor de la oras si mediilor de afaceri. El seduce clasele populare sau rurale, rezervate fata de mondializarea pe care o apara.

Critcii sai il descriu drept un ”iluzionist” plin de ”contradictii”.

Un orator la mitinguri, acestui amator de belles lettres caruia-i place sa citeze poeti i se reproseaza cu regularitate, de catre criticii sai, trecutul sau de bancher, pe care el si-l asuma deplin.

”Eu sunt un razboinic, un luptator, nu sunt om al regretelor”, a spus el. Astfel, el isi asuma ”total” faptul ca a catalogat colonizarea drept o ”crima impotriva umanitatii”, o declaratie care i-au adus furia dreptei si extremei drepte.

Pe plan international, el a depus eforturi sa-si consolideze statura printr-o deplasare in Liban, la sfarsitul lui ianuarie, si o intalnire cu cancelarul german Angela Merkel, la jumatatea lui martie, la Berlin. in Germania, el suscita interes si simpatie.

In plus, inainte de primul tur de scrutin, el a primit un apel telefonic de la fostul presedinte american Barack Obama, care a subliniat ca a ”apreciat” discutia, potrivit purtatorului acestuia de cuvant, fara insa sa-l sustina in mod oficial.

Spre deosebire de contracandidatii sai, el si-a afisat viata privata si a facut campanie impreuna cu sotia sa Brigitte, fosta sa profesoara de franceza, cu 24 de ani de mai in varsta ca el.

Principalele masuri ale programului politic propus de Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, presedintele-ales al Frantei, potrivit exit-pollurilor, a promis la inceputul campaniei electorale sa se angajeze in sase proiecte mari: reformarea scolii, o ”societate a muncii”, modernizarea economiei, securitate, o strategie internationala si moralizarea vietii publice, scrie AFP, care prezinta principalele masuri.

MORALIZAREA VIETII PUBLICE/DEMOCRATIE - interzicerea ca parlamentarii sa exercite activitati de consiliere - fiscalizarea intregii remunerari parlamentare - incetarea regimului special al pensionarii parlamentarilor - interzicerea angajarii de catre parlamentari a unor rude sau membri ai familiei - interzicerea cumularii a mai mult de trei mandate identice succesive - interzicerea candidarii in alegeri a tuturor celor care au cazier judiciar (nivelul B2) - reducerea cu o treime a numarului parlamentarilor - utilizarea cat mai rapid posibil a procedurii de urgenta in vederea examinarii textelor legislative

MUNCA - organizarea ”vietii economice si sociale la nivel de ramura si intreprindere” - instaurarea unui bonus/unei penalizari in cazul intreprinderilor care abuzeaza de contracte cu durata determinata scurta (CDD) - crearea unui sistem universal de asigurari de somaj finantat prin impozite si condus de stat - cresterea primei de activitate cu 50% - suspendarea platii alocatiilor de somaj dupa refuzul a cel mult doua oferte de post ”decent” - suprimarea tuturor taxelor ”generale” la nivelul salariului minim (SMIC). in cazul tuturor salariatilor, suprimarea cotizatiilor pentru caz de boala sau cotizatiilor pentru somaj, printr-o crestere cu 1,7 puncte procentuale a contributiei generale sociale (CSG), protejand somerii si 40% dintre pensionarii cei mai saraci - reintroducerea exonerarilor de la cotizatii sociale pentru ore suplimentare - suprimarea regimului social al independentilor (RSI)

ECONOMIE/NOU MODEL DE CRESTERE - plan de investitii in valoare de 50 de miliarde de euro (dintre care 15% pentru formare si 15% pentru tranzitia ecologica) - scaderea impozitului societatilor de la 33,3 la 25% - transformarea impozitului pe avere (ISF) in ”impozit asupra averii imobiliare” (excluzand patrimoniul financiar) - crearea unei prelevari unice din veniturile din capital, de 30% - prima de 1.000 de euro pentru achizitionarea unui vehicul mai putin poluant, nou sau de ocazie - renovarea unui milion de locuinte prost izolate - 50% din alimente bio, ecologice sau provenind din circuite scurte in cantine scolare sau de intreprindere pana in 2022 - reducerea la 50% a ”partii nucleare in productia de energie”

EDUCATIE - autonomie pentru scoli ”in termeni de recrutare” la nivel pedagogic - prima de 3.000 de euro net pe an pentru cadrele didactice din zona prioritara Rep+ - in aceste zone, nu mai mult de 12 elevi la un profesor in ciclul primar-ciclul invatarii elementare (CP-CE1) - crearea a 4.000 pana la 5.000 de posturi de profesori - reintroducerea claselor bilingve, sectiilor europene - reintroducerea studiilor dirijate - interzicerea folosirii telefoanelor mobile la colegiu sau scoala primara - modernizarea Bacalaureatului prin limitarea examenului la patru materii obligatorii - universitatile sa poata sa-si recruteze profesorii si sa-si defineasca formarile - invatamant despre fapte religioase la scoala

SECURITATE - crearea unei ”politii de securitate cotidiene” - crearea a 10.000 de posturi de politisti si jandarmi - crearea unei obligatii de indepartare de pe teritoriu a delincventilor, sub controlul judecatorului - orice pedeapsa pronuntata sa fie executata - 15.000 de locuri noi in inchisori - cresterea bugetului Apararii pana la 2% din PIB - crearea unui Stat Major Centralizat al Informatiilor, in subordinea directa a Consiliului Apararii al presedintelui Republicii - crearea unor centre penitenciare dedicate combatantilor straini

EUROPA - limitarea la un an a duratei de sejur a muncitorilor detasati - crearea unei forte de 5.000 de graniceri impreuna cu parteneri europeni - impozitarea grupurilor de Internet asupra cifrei de afaceri realizate in Franta - introducerea unui buget al zonei euro, cu un Parlament si un ministru al Economiei si Finantelor - rezervarea accesului la piete publice europene intreprinderilor care isi localizeaza cel putin jumatate din productie in Europa - crearea unui Fond European al Apararii care sa finanteze echipamente militare comune si a unui cartier european general permanent - implementarea unui mecanism de control al investitiilor straine in Europa in vederea pastrarii sectoarelor strategice - lansarea in intreaga Uniune Europeana, dupa alegerile germane din toamna lui 2017, a unor conventii democratice, care sa conduca la un proiect care sa fie adoptat de toate tarile ce doresc acest lucru

DAR SI - instituirea unui sistem de pensionare universal ”cu reguli comune de calcul” - exonerarea in trei ani a taxei de locuire in cazul a 80% din gospodarii, cu un cost global de zece miliarde de euro - cresterea cu 100 de euro pe luna a alocatiei unui adult cu deficiente si a pensiei minime - crearea unui varsamant social unic (APL, RSA) - suportarea 100% a ochelarilor si protezelor auditive si dentare pana in 2022 - sistem cu puncte in vederea atribuirii locuintelor sociale - permis cultural in valoare de 500 de euro pentru fiecare francez in varsta de 18 ani - examinarea cererilor de azil in mai putin de sase luni, cu recursuri cu tot