Posibil atac cu "acid" in Londra. Doua persoane au fost spitalizate dupa ce au fost stropiti cu o substanta otravitoare

Politia Metropolitana a precizat ca cei doi adolescenti au oprit marti seara, in jurul orei locale 19.00, o masina de patrula din Bethnal Green, iar politistii i-au transportat la un spital din Londra.

Potrivit primelor informatii, presupusul atac cu acid a avut loc pe strada Roman.

Insa, autoritatile britanice nu stiu pana in acest moment ce lichid a fost aruncat in fata adolescentilor din estul Londrei. Potrivit martorilor, victimele au inceput sa urle de durere si simteau ca fata le ia foc. In ajutorul lor au sarit mai multe persoane care le-au udat cu apa, relateaza Daily Mail.

@SkyNews New acid attack pic.twitter.com/yw9snjEUnE

Nicio persoana nu a fost arestata in urma acestui incident, iar starea celor doi adolescenti este necunoscuta. Initial, politia din Tower Hamlets a anuntat ca un presupus atac cu acid a avut loc in estul Londrei.

Pe Twitter circula un videoclip cu cei doi adolescenti, in care unul isi toarna apa pe fata si piept, in timp ce este ajutat de paramedici, iar al doilea primeste ingrijiri medicale pe trotuar.

Un jurnalist a explicat ca atacul a avut loc langa un magazin de cartier, la doar doua minute de statia de metrou si langa sectiile de politie si pompieri din Bethnal Green.

De asemenea, localnicii i-au spus ca doi barbati de origine asiatica au fost atacati cu acid in estul Londrei.

