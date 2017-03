Postul rus de televiziunea Pervai Kanal refuza propunerea organizatorilor Eurovisionului de a transmite live evolutia interpretei Iulia Samoilova din Moscova - VIDEO

Interdictia pusa de ucraineni, care vizeaza reprezentanta Rusiei la Eurovision este de cateva zile in atentia presei. Ieri, organizatorii concursului au venit cu o solutie pentru Moscova – Pervai Kanal sa transmita in direct evolutia Iuliei Samoilova, care sa fie difuzata in a doua semifinala. Propunerea a fost respinsa de ucraineni, dar si de rusi. Conducerea postului de televiziune a spus ca Ucraina incalca regulamentul concursului, iar organizatorii trebuie sa ia masuri. Si parlamentarii rusi se implica in acest scandal. Un deputat din Partidul Liberal Democrat al lui Vladimir Jirinovski a spus ca Rusiei i-a fost propus sa ajunga la Eurovision prin usa din spate. Tot el s-a gandit cum sa le de-a peste nas autoritatilor de la Kiev.

Videoclipul la piesa care urma sa reprezinte Rusia la Eurovision sa fie filmat in Crimeea, a propus parlamentarul. Iulia Samoilova a primit interdictia de a intra in Ucraina timp de trei ani pentru ca a tinut un concert, in 2015, in peninsula anexata de rusi. Propunerea venita din partea organizatorilor Eurovisionului, dar si tot scandalul din jurul reprezentantei Rusiei a devenit subiect de gluma pentru internauti. Unii au scris ca daca Iulia Samoilova va canta prin skype, atunci selectionata Ucrainei va juca la Campionatul Mondial de Fotbal din 2018, care va avea loc in Rusia, prin Sony Playstation. Altii au scris ca evolutia Iuliei ar putea fi transmisa din Crimeea sau Donetk.