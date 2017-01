Postul Russia Today nu mai poate da LIVE pe Facebook ceremonia de investire a lui Donald Trump. De ce au rusii interdictie

Conform Sputnik News, acest lucru s-a intamplat la scurt timp dupa ce Russia Today (RT) a dat drumul la un "live feed" de la ultima conferinta de presa a lui Barack Obama in calitate de presedinte al SUA.

Atunci, editorii au fost notificati de Facebook ca nu mai pot posta pe Facebook nimic in afara de texte simple.

Mai mult decat atat, perioada restrictionarii ii impiedica pe cei de la RT sa transmita LIVE pe Facebook ceremonia de investire a lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA.

Ei pot scrie doar mesaje de tip text, iar aceasta masura este valabila pana sambata, 21 ianuarie, ora 22.15, ora Moscovei.

@RT_com is still blocked from posting anything but text to #Facebook. Thank You for all your supporthttps://t.co/pA30jROFS0 pic.twitter.com/zs9ueZ1SN5

— RT (@RT_com) January 19, 2017

O posibila explicatie, afirma RT, ar putea fi faptul ca Facebook a interpretat semnalul lor video ca o incalcare de copyright, deoarece si alte publicatii media aveau acelasi semnal video in timpul transmisiei conferintei de presa a lui Barack Obama.