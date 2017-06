"Potential atac terorist in Londra": o duba a lovit un grup de pietoni aflati langa o moschee. Un mort si opt raniti - FOTO/VIDEO

O duba a intrat intr-un grup de oameni aflati langa o moschee, luni dimineata. Potrivit unui prim bilant, o persoana a murit iar alte 8 au fost ranite.

Politistii din departamentul de la contra-terorism au fost trimisi la fata locului, iar un suspect, in varsta de 48 de ani, a fost arestat. Exista unii martori insa care sustin ca acesta a avut doi complici, care au reusit sa fuga de la fata locului.

Consiliul Musulman din Marea Britanie a declarat ca atacul a fost comis intentionat, ca este o "manifestare violenta a islamofobiei" si ca moscheile trebuie sa fie protejate mai bine.

Desfasurarea evenimentelor livetext:





UPDATE 8:30 Potrivit Sky News, un imam l-a protejat pe suspect de furia multimii pana la sosirea politiei, care l-a arestat.

UPDATE 8:09 Departamentul de Politie din New York a anuntat ca a desfasurat ofiteri care sa pazeasca moscheile din oras, dupa atacul de la Finsbury Park, relateaza The Guardian.



UPDATE 7:55 Primarul Londrei, Sadiq Khan, a condamnat pe Facebook "atacul terorist" din Londra, asa cum l-a numit.

Primarul afirma ca, desi nu se cunosc toate detaliile, a fost in mod clar un atac intentionat asupra oamenilor nevinovati.

UPDATE 7:40 Politia Metropolitana anunta ca are doar un suspect momentan, care a fost arestat, si ca nu au fost reclamati si altii la politie, asa cum aparusera informatii initial.

UPDATE 07.20 Prim-ministrul Theresa May a declarat ca Politia trateaza incidentul "ca pe un potential atac terorist".

"Voi prezida o reuniune de urgenta in aceasta dimineata (luni - n.r.). Toate gandurile mele sunt alaturi de victime, de familiile lor si de serviciile de interventie in situatii de urgenta de la fata locului", a adaugat ea.

UPDATE 07.00 Politia a confirmat ca o persoana a murit, iar alte 8 sunt ranite, conform The Guardian. Ranitii au fost transportati la trei spitale diferite, iar doua persoane au fost tratate la fata locului, prezentant rani minore.

UPDATE 06.50 Consiliul musulman britanic a oferit un comunicat in care precizeaza ca incidentul a fost motivat de islamofobie.

Consiliul a condamnat incidentul sustinand faptul ca sugereaza ideea de "atac terorist”. Harun Khan, secretarul general al Consiliului, a declarat: “In timpul noptii, cetatentii britanici isi vedeau de vietile lor, participand la rugaciune. Gandurile mele merg catre victime si famiile lor. Se pare, din relatarile martorilor, ca suspectul a recurs la acest gest fiind motivat de principii islamofobe”.

UPDATE 06.30 Momentul in care unul dintre suspecti a fost arestat. Politia a facut apel la oameni ca sa se indeparteze.

Video of driver being arrested after London van attack outside mosque...#FinsburyPark pic.twitter.com/9Aov8iGOmQ — Journalism Is Dead (@TheDailyBail) 19 июня 2017 г.

UPDATE 06.05 Prim-ministrul al Marii Britanii, Thersa May, a descris incidentul ca fiind unul "teribil"-"Toate gandurile mele se indreapta catre cei raniti si celor dragi lor. Autoritatile se afla la fata locului".

UPDATE 06.00 Jeremy Corbyn, liderul partidului Laburist, a transmis un mesaj de incurajare pe Twitter: "Vestea incidentului din Finsbury Park m-a socat. Tin legatura cu politia, reprezentatii moscheilor si consiliul municipal Islington. Gandurile mele se indreapta catre cei raniti si catre comunitatea afectata de acest eveniment tragic".

UPDATE 05.55 Un alt martor a declarat pentru Sky News ca s-ar fi aflat trei suspecti in duba: "Au fost trei, iar doi dintre ei au fugit. Unul dintre ei a fost retinut de catre practicantii musulmani, pana cand au sosit politistii, dar mi-e teama ca ceilalti doi inca se afla in proximitatea parcului Fisbury. Am vazut sase, sapte persoane intinse pe jos, majoritatea barbati".

UPDATE 05.40 Un oficial al Politiei Metropolitane a declarat ca este prematur de precizat daca incidentul este "un atac terorist"

UPDATE 05.30 Un martor a declarat: "Toata lumea striga ca o duba a intrat in oameni. O duba alba a intrat in oamenii care paraseau moscheea, la finalul rugaciunii".

Photos show the scene where police responded to an incident of a vehicle collision with pedestrians in London https://t.co/T9EIann9tO pic.twitter.com/MhN9JxmsOd — CNN (@CNN) 19 июня 2017 г.

UPDATE 05.25 Potrivit Daily Mail, cel putin 10 persoane ar fi fost ranite. Poza cu suspectul arestat a fost facuta publica.

Suspect is handcuffed at the scene after van 'ploughs into people' outside a London mosque https://t.co/FSQ9r0DrXz pic.twitter.com/ejmrcFahXy — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.

UPDATE 05.20 Harud Khan, secretarul general al Consiliului musulman britanic a scris pe Twitter ca este "socat si furios sa afle ca o duba a intrat in mod intentionat in practicantii care sarbatoreau Ramandanul".

UPDATE 05.15 Serviciul londonez de ambulanta a emis un comunicat: "Am fost solicitati sa trimitem mai multe ambulante la fata locului , mai multi paramedici au intervenit. Prioritatea noastra este sa evaluam nivelul si starea in care se afla ranitii si sa ne asiguram ca primesc ingrijirea de care au nevoie".

Video shows police arriving on the scene to respond to incident of a vehicle collision with pedestrians in London https://t.co/M9spYHe9zC pic.twitter.com/OLBz9idlZz — CNN (@CNN) 19 июня 2017 г.

Agentii au primit un apel si inca se afla la fata locului, potrivit Politiei Metropolitane. Consiliul musulman britanic (MCB) a declarat ca o duba a intrat "in mod deliberat" in mai mult practicanti musulmani.