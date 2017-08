Potop in sudul Asiei dupa ploile puternice din ultima perioada. Cel putin 240 de persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva sute sunt date disparute in India, Nepal si Bangladesh - VIDEO

Cea mai grava situatia este in Nepal. Acolo numarul persoanelor decedate in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren a ajuns la 110. Peste 40 au disparut fara urma. Autoritatile au anuntat ca aproape 20 la suta din populatia tarii a fost afectata de ploile puternice. Aproximativ opt mii de politisti si soldati au fost mobilizati in zonele afectate. Numeroase poduri s-au prabusit, iar multe strazi au fost blocate in urma alunecarilor. Apele au inundat hoteluri si restaurante, afectand sute de turisti. In ajutorul oamenilor au venit elefantii.

Turistii au fost dusi pe spatele elefantilor catre masinile salvatorilor. Viiturile au creat mari probleme si in India, unde aproape o suta de oameni au murit.

Sute de mii de case din estul tarii sunt acoperite de apa, iar circa 200 de mii de oameni au trebuit sa-si paraseasca locuintele. In Bangladesh, 30 de oameni au murit. A fost mobilizata armata in ajutorul sinistratilor. Ploile musonice, care au inceput in luna iunie si vor continua pana in septembrie, provoaca anual prapad in cele trei tari. Intr-un alt colt al lumii, in Sierra Leone, tara din vestul Africii, alunecarile de teren, provocate de ploile torentiale au ucis peste 400 de oameni. Autoritatile spun ca bilantul ar putea creste, pe masura ce apele se retrag, iar salvatorii dezgroapa cladirile inghitite de pamant.