Potop la marginea desertului, in Orientul Mijlociu. Valea Bekka din estul Libanului a fost acoperita de noroi. Suvoiale de apa si pamanat au maturat totul in calea lor - VIDEO

Valea Bekaa, din estul Libanului, a parut scena potopului biblic.Dupa numai 15 minute de ploaie, s-a format o viitura distructiva.

Cum solul este de obicei foarte uscat, orice ploaie mai zdravana are efecte dramatice in Orientul Mijlociu. Dupa un sfert de ora de ploaie torentiala, cazuta in valea Bekaa, suvoaie vijelioase au luat pe sus masini si au distrus drumuri si numeroase case. Si in alte regiuni ale Libanului au fost semnalate ploi violente, urmate de inundatii.

Furtuni naprasnice s-au abatut si asupra unor regiuni intinse din Balcani.Fenomene extreme, s-au inregistrat in Serbia unde grindina a facut prapad.

Uzice, un oras din vestul Serbiei, a fost... “bombardat” cu grindina.10 minute a durat ploaia cu grindina, iar pe strazi s-au format suvoaie de apa cu gheata si acoperisurile erau albe ca in mijlocul iernii.

Mai grav este ca grindina a distrus si culturile din zona Expertii spun ca furtunile frecvente sunt in stransa legatură cu temperaturile neobisnuit de ridicate din ultimele luni, iar vara este abia la inceput.