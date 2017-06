Povestea barbatului nevazator fotografiat la fereastra Grenfell Tower in timpul incendiului. Ce s-a intamplat cu el

Elpie Bonifacio a fost fotografiat fluturand o haina de la etajul 11 al turnului in timpul incendiului, in incercarea disperata de a fi salvat. Barbatul locuia de 36 de ani in apartament si a fost salvat dupa 12 ore, iar acum se recupereaza la spital, relateaza Daily Mail.

Fiul sau, Gordon, a povestit ca a crezut ca tatal sau a murit si chiar si-a luat la revedere de la el la telefon, iar legatura s-a intrerupt. El crede ca imaginile cu tatal sau la geam i-ar fi salvat viata.

"I-am spus sa incerce sa iasa dar nu putea, a spus ca usa e prea fierbinte. In acel moment, pana sa apara imaginile, renuntasem. La telefon deja isi luase ramas bun, a spus ca focul ajunsese la el si ca acelea sunt ultimele sale cuvinte. Eram cu sotia si cu fratele meu, ne-am panicat. Liniile telefonice au cazut si ne-am pierdut speranta atunci", a spus Gordon.

Cateva ore mai tarziu mai multe rude si prieteni l-au sunat sa-i spuna ca l-au vazut pe tatal lui la televizor.

"Am luat imaginile pe telefon si i le-am aratat unui politist. A comunicat cu pompierii, a notat numele si numarul apartamentului. Ulterior la spital am fost usurati sa-l vedem", a povestit Gordon.

Incendiul devastator a izbucnit miercurea trecuta intr-un turn de 24 de etaje din Londra si a ars mai multe ore incontinuu. Bilantul oficial al victimelor a ajuns la 79 de morti.