Povestea femeii care a devenit imaginea atacurilor teroriste din Bruxelles. Ce spune la un an de atentate - VIDEO

Pe 22 martie 2016, la ora locala 8, doua explozii simultane s-au produs in terminalul de plecari al aeroportului Zaventem din Bruxelles. O ora mai tarziu, o alta bomba era detonata in vagonul unei garnituri de metrou.

In acea zi sumbra, fotografia unei femei s-a transformat rapid intr-un simbol al traumei si al supravietuirii. Toti ne amintim expresia infricosata, hainele sfasiate si sangele siroind. Mama a doi copii, indianca Nidhi CHapekar era insotitoare de zbor pentru compania aeriana Jet Airways.

Nidhi Chaphekar, victima: "Cu ajutorul cuiva m-am asezat pe un scaun, eram disperata sa opresc sangerarea de la piciorul stang, pentru ca - vazand cat de multe victime sunt in jur - nu stiam cat va dura pana voi ajunge si eu la spital."

Ranile ei au fost atat de severe incat a fost plasAta in coma indusa. Abia o luna mai tarziu a vazut si ea fotografia care facuse inconjurul lumii.

Erin McLaughlin, CNN Correspondent: Ce credeti despre faptul ca mai toata planeta v-a vazut intr-o moment de asemenea slabiciunea Nidhi Chaphekar, victima: E foarte dificil sa te impaci cu asta. A fost un moment oribil si in poza se vede prin ce dureri trec. Transmite totul. Pe de alta parte, acea fotografie a dat sperante familiei, colegilor, prietenilor mei. Arata ca sunt in viata.

Femeia de 40 de ani spune ca a invatat sa pretuiasca solidaritatea umana mai presus de orice altceva.

Nidhi Chaphekar: "As vrea sa le spun oamenilor ca nu poti supravietui de unul singur. Ai nevoie de altii. Depindem unii de altii. Pacea, prosperitatea, credinta, dragostea si compasiunea nu reprezinta un lux in viata. Sunt valori de stricta necesitate pentru fiinta umana."

Un mesaj tulburator de asemenator are si un alt supravietuitor al atacului. Baschetbalistul Sebastien Bellin a fost grav ranit la Zaventem. La un an dupa atac, inca nu simte nimic in piciorul stang.

Sebastien Bellin: "O vad in fata ochilor in fiecare zi pe femeia care zacea moarta langa mine. Dar aleg sa fac din atentat o motivatie. N-am murit, Am primit o a doua sansa. Si datorez acelei femei moarte si celorlalte victime sa arat ca putem iesi din asta mai puternici. Dar nu fara ajutor. Nu poti trece singur prin asta."

Atacurile de pe 22 martie, de la Bruxelles, s-au produs pe aeroportul Zaventem si intr-o garnitura de metrou, la patru luni dupa atentatele de la Paris, soldat cu 130 de morti. Ambele au fost comise de celule de tineri musulmani, dintre care unii se intorsesera din Siria. Celulele aveau legaturi intre ele.

De atunci, Belgia este in alerta sporita si incearca sa reduca atat amenintarea interna, cat si pe cea reprezentata de militanti care s-ar putea intoarce din Orientul Mijlociu.

“Vom avea certitudine numai cand situatia din Siria si Irak va fi rezolvata”, a spus un inalt oficial in legatura cu anchetele privind atacurile de la Bruxelles. Acele doua tari au atras peste 400 de belgieni care s-au alaturat Statului Islamic, potrivit unui raport al Centrului International Anti-terorism de la Haga.

Acest numar face din Belgia unul dintre statele cu cei mai multi jihadisti straini din Orientul Mijlociu.

In timp ce capitala belgiana se pregateste sa marcheze miercuri un an de la atentate, cu o serie de ceremonii, autoritatile nu sunt sigure inca cine din Statul Islamic a organizat si ordonat atacurile, desi 59 de oameni sunt in arest si 60 au fost eliberati pe cautiune.

Intrebat despre autori, premierul belgian Charles Michel a declarat ca ancheta este in curs, insa nu exista indoieli privind ideologia care a inspirat masacrul.

“Atacurile sunt inspirate de ISIS, sunt inspirate de o ideologie totalitara menita sa distruga valorile europene”, a explicat Michel. “Trebuie sa luptam impotriva acestei ideologii cu hotarare deplina”, a adaugat el.

Cea mai recenta arestare a avut loc in luna ianuarie. A fost vorba despre un barbat suspectat ca a falsificat actele de identitate pentru Khalid El Bakraoui, kamikazele in varsta de 27 de ani care a ucis 16 oameni intr-o garnitura de metrou in statia Maelbeek.

Desi soldatii sunt in continuare o prezenta permanenta in statiile importante din Bruxelles, oficiali din serviciile de securitate le-au spus reporterilor ca exista inca riscul ca militanti inarmati sa fie in libertate.

Pentru serviciile belgiene de securitate, unele comunitati sunt greu de infiltrat. Unul dintre exemple este cel al comunitatii musulmane din cartierul Molenbeek, unde principalul suspect pentru atacurile de la Paris, Salah Abdeslam, s-a ascuns in apropiere de locuinta familiei sale timp de patru luni. Arestarea sa i-a impins pe complicii sai sa atace Bruxelles-ul, dupa patru zile.

In pofida eforturilor de a detecta si descuraja influenta ideilor islamiste violente, tineri care se implica in infractiuni minore sunt in continuare vulnerabili la acestea, spun oficiali. Acestia din urma au dat, insa, asigurari ca supravegherea potentialilor jihadisti s-a intensificat in ultimul an.

Numai cinci belgieni au fost descoperiti incercand sa ajunga in Siria anul trecut si numai unul a reusit, au spus oficialii.

Desi numarul este mult mai mic decat anul trecut, serviciile de securitate sunt ingrijorate pentru ca Statul Islamic le-a ordonat adeptilor sai sa “atace necredinciosii acasa”.

Circa 160 de cetateni belgieni se afla inca in Siria, estimeaza oficialii. Insa aproximativ 80 de copii s-au nascut acolo, ceea ce alimenteaza temerile.

“Acesti copii ar putea fi pericolul de maine”, a spus un oficial. “Au vazut atrocitati, au fost spalati pe creier. Unii dintre ei au primit deja pregatire militara. Chiar trebuie sa lucram cu ei la intoarcere”, a adaugat el.