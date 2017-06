Povestea suporterului englez care s-a luptat cu cei 3 teroristi din Londra: Au strigat :Asta e pentru Allah!"

Roy Larner, suporter infocat al echipei Millwall, s-a luptat de unul singur cu cei 3 teroristi inarmati cu cutite, in noaptea atacurilor de la Londra. El a povestit de pe patul de spital cum s-a intamplat totul, iar marturia lui face inconjurul lumii.

In varsta de 47 de ani, Roy Larner este internat in spital, cu rani la cap, gat, maini si piept si cu zeci de copci. A povestit ca in acea seara era intr-un pub cu mai multi prieteni, cand in local au dat buzna 3 persoane care au strigat: "Asta e pentru Allah"!

"Apoi au inceput sa strige: "Islam! Islam! Islam!". Ca un idiot, eu am strigat inapoi la ei. M-am gandit ca trebuie sa ii bat pe nemernici. Am facut cativa pasi in fata si am spus: "F**k you, I'm Millwall!". Asa ca au inceput sa ma atace", a povestit Roy Larner pentru The Sun.

Englezul s-a luptat cu cei 3 atacatori si s-a ales cu 8 taieturi, in timp ce ceilalti oameni din local au avut timp sa se puna adapost. In cele din urma barbatul a ajuns la spital, iar medicii au reusit sa ii salveze viata.