Povestea surorilor gemene care au nascut in aceeasi zi. Ce este ciudat la copiii lor

Asistenta care le-a fost alături amândurora recunoaşte că e un caz fără precendent în cariera ei de aproape două decenii.Cele două verişoare au venit pe lume în noaptea de duminică spre luni, la o oră distanţă. Vor împărţi ziua de naştere, la fel că mamele lor, surori gemene.





Mamă: “A mea a cântărit la naştere 3,3 kg. A mea, 3,1 kg, deci aproape la fel.”





Asemănările se opresc aici, cred proaspetele mămici, în vârstă de 23 de ani.

Mamă: “Nu seamănă deloc...”



Cele două mame susţin că travaliul nu a fost indus, la niciuna dintre ele. E răspunsul lor pentru cei care s-au îndoit că soarta le-a adus pe amândouă la spital în aceeaşi noapte.





Bao Kou Yang, mamă: “Am început să am probleme şi am bănuit că voi intra în travaliu. Când i-am zis, mi-a spus că şi ea are contracţii şi că s-ar putea să intre în travaliu.”





Asistenta care le-a ajutat pe cele două surori le confirmă spusele.

Laura Schleicher, asistentă medicală: “Nu am făcut decât să le asist la naştere. Nu am ajutat-o pe vreuna dintre ele să nască mai devreme sau ceva de genul. A fost doar o sincronizare grozavă, o întâmplare unică.”





Surorile spun că a fost un vis împlinit să rămână însărcinate în acelaşi timp. Sincronizarea perfectă cu care şi-au adus pe lume fetiţele le-a făcut şi mai fericite.

Mamă: “Poate e un miracol.”





Cât priveşte viitorul, nu exclud să mai facă o vizită împreună la maternitate...