Povestea unei femei care si-a intalnit iubitul la 12 ani dupa ce a dat nastere copilului lui

În 2005, atunci când Jessica şi prietena ei au decis să aibă un copil, acestea au apelat la o bancă de donatori de spermă. Femeile şi-au ales donatorul, fără să îl vadă, însă ştiind foarte multe despre el din dosarul de la clinică. Şapte luni mai târziu, Jessica a râmas însărcinată. Fericirea ei şi a soţiei sale era inegalabilă.

Când Alice s-a născut, Jessica şi soţia sa, s-au gândit ca într-o zi fata lor să îl cunoască pe tatăl biologic. Însă, nimic nu prevedea ce avea să se întâmple.

Optsprezece luni mai târziu, soţia Jessicai a decis să aibă şi ea un copil apelând la acelaşi donator. Ambele fetiţe născute semănau foarte mult: înalte, cu nasul mic şi ochi electrici ca de smarald.

Însă, când fetele aveau un an şi, respectiv, trei ani, soţia Jessicai a decis să rupă relaţia lor fără nici o explicaţie. Jessica a fost devastată. Ea a continuat să aibă grijă de Alice, în timp ce copila cea mică a rămas în grija fostei partenere.

Alice a fost dezamagită atunci când fosta soţie a Jessicăi a rupt orice legatură cu ea şi nu le-a mai dat voie celor două surori să se întâlnească. În acel moment, Alice a decis că vrea să ştie cine e tatăl. După îndelungi cercetări, Jessica a aflat că donatorul ei se numeşte Aaron Longs şi i-a trimis un mesaj.

„Bună Aaron, am două fete care îţi seamănă (fosta mea are fata cea mică şi nu este pe site-ul de testare a ADN-ului). Dacă eşti interesat să ne trimiţi fotografii de familie, etc., suntem disponibile.”, a fost mesajul femeii. Bărbatul i-a răspuns imediat la mesaj, iar la scurt timp Jessica a ştiut că el este donatorul. După alte câteva luni, Alice şi Jessica au descoperit că Aaron mai avea alţi opt copii. Împreună au mers în Seattle să îl cunoască.

Deşi Jessica ştia că Aaron este o persoană importantă pentru copiii săi, femeia nu se gândea că se vor îndrăgosti şi Aaron va deveni parte importantă din viaţa ei. În vară anului 2017, Jessica şi Alice s-au mutat împreună cu Aaron şi ceilalţi copiii ai săi şi au devenit familia la care Jessica nici nu spera.

Nu se ştie exact câţi copii are Aaron, dar el crede că ar putea avea 67. Deşi numărul este unul impresionant, Jessica şi întreaga familie sunt gata să îi cunoască şi să îi primească în casa lor în caz că aceşti îşi vor căuta tatăl biologic.