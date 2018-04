Povestea unei femei din Statele Unite a devenit cunoscuta in toata lumea, dupa ce acum cateva zile ea a devenit mama pentru a paisprezecea oara: toti sunt baieti - VIDEO

In aceasta familie din Michigan, Statele Unite, barza a venit a 14-a oara. Primul copil, femeia l-a adus pe lume acum 25 de ani, iar de atunci, la fiecare doi sau trei ani, Kateri a nascut si numai baieti. Sotii recunosc ca in ultimii ani nu au mai vrut sa stie sexul copiilor si au asteptat in suspans pana la nasterea lor.

Jay SCHWANDT, TATA: "Ne place acest lucru. Ne gandim: va fi o fata ori un baiat? “

Pana la nasterea ultimului baiat, al paisprezecelea la numar, parintii sperau la o fetita, insa n-a fost sa fie. Chiar si asa, sotii recunosc ca sunt fericiti si nu se considera o familie deosebita, chiar daca sunt 16 la numar.

Jay SCHWANDT, TATA: “Nu-mi pot imagina sa nu fiu tata a 14 copii. Suna ciudat.“

Povestea a ajuns in atentia presei si a devenit cunoscuta in numeroase tari. O televiziune americana chiar a anuntat ca va lansa un film documentar despre aceasta familie in luna iunie.