Poze nud cu o candidata la presedintie, folosite in campania electorala din Rwanda. Ce sanse avea sa castige alegerile

Diane Shima Rwigara, candidat la presedintia Rwandei si un critic acerb al presedintelui Paul Kagame, s-a trezit in mijlocul unui urias scandal, dupa ce o serie de poze intime au aparut pe internet. Imaginile in care prezidentiabila apare complet dezbracata au fost publicate de jurnalista Twahira Emmy, care spune ca Rwigara nu e demna sa conduca tara daca isi ocupa timpul facandu-si astfel de poze.

In varsta de 35 de ani, Diane Rwigara este fiica defunctului politician si magnat Assinapol Rwigara. Ea sustine ca tatal ei a fost asasinat, iar acest lucru a determinat-o sa se inscrie in cursa electorala pentru alegerile ce vor avea loc in august. Imaginile aparute pe retelele sociale ar putea insa sa o scoata din competitia politica.

Chiar si fara ele, sansele candidatei erau insa foarte reduse. Presedintele Kagame, in functie inca din 2000, se bucura de sprijinul a aproape 90% din populatie, avand renumele ca a pus capat genocidului din aceasta tara in perioada cand era ministru al Apararii.

Presa locala sustine insa ca fotografiile ar putea fi trucate, iar la originea lor sa stea sustinatorii presedintelui Kagame, care in ultimii ani a fost criticat pentru politicile sale autoritare. Rwigara nu a comentat pana acum imaginile.