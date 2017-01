Prabusirea Boeing-ului 747 in Kargastan ar fi fost cauzata de o eroare de pilotaj: 37 de morti. Filmare realizata cu drona - VIDEO

Accidentul s-a petrecut la ora locala 7:40 (3:40 ora Moldovei). Aparatul un Boeing 747, folosit pentru transport de marfa, a cazut peste un sat situat la 2 km distanta de aeroportul Manas. Capitanul incercase o aterizare in conditii de ceata foarte densa dar nu i-a reusit.

Mult timp, martorii si responsabilii locali doar au privit de la distanta sigura cum incendiul declansat de impact mistuia casele pe o raza de sute de metri. Si o data cu ele, familii intregi, pe care catastrofa aviatica le-a surprins in somn. Cand in sfarsit au ajuns in sat pompierii si echipajele specializate, accesul dificil in zona a intarziat si mai mult interventia.

Pe masura ce aflau de dezastru, satenii veneau cu inima stransa sa afle vesti despre rudele ori prietenii lor. Pe lumina tabloul s-a dovedit infiorator. Cioturi de copaci, bucati de ziduri retezate, fragmente de mobilier se ivesc din zapada innegrita. Gerul crunt din zona nu face decat sa accentueze senzatia unui sfarsit de lume.

Potrivit presei locale, pilotul avionului a murit in drum spre spital, iar ceilalti 3 membri ai echipajului aeronavei si-au pierdut viata in momentul impactului. Toti 4 erau cetateni turci. Avionul, operat de o companie turceasca, urma sa faca o escala in Kargastan, pe ruta sa de la Hong Kong catre Turcia. O dubla ancheta, intreprinsa de turci si karghizi, urmeaza sa elucideze cauzele prabusirii.

O filmare realizata cu o drona arata distrugerea provocata de prabusirea avionului.

Update 15:00 Prabusirea avionului in apropiere de Biskek, capitala Kargazstanului a fost provocata de eroare de pilotaj, conform primelor concluzii oficiale anuntate de autoritatile locale “Conform primelor concluzii ale specialistilor, a fost vorba de o eroare de pilotaj”, a declarat prim-vicepremierul kargaz Muhametkali Abulgaziev, intr-o conferinta de presa transmisa la televiziunea publica.

Aeronava, un Boeing 747-400 cu patru motoare, urma sa faca o escala la Biskek pentru realimentare. Aparatul a ratat aterizarea, in conditii de ceata densa, si s-a prabusit peste cateva cladiri de locuit. “Conditiile meteo permiteau aterizarea”, a afirmat prim-vicepremierul kargaz, precizand ca 11 avioane efectuasera deja aterizarea inaintea aparatului Boeing. UPDATE 13:15 Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Kargazstan a anuntat ca a fost gasita cutia neagra a avionului. Numarul victimelor nu poate fi inca stabilit cu certitudine, deoarece in multe cazuri s-au mai gasit doar fragmente din cadavre si nu exista un recensamant recent al localitatii unde a avut loc tragedia.

Pana la acest moment, autoritatile au 31 de cadavre si 9 fragmente, potrivit Zanoza.kg.

UPDATE 13:00 Bilantul a ajuns la 37 de morti. O dubla ancheta, intreprinsa de turci si karghizi, urmeaza sa elucideze cauzele accidentului care a curmat zeci de vieti.

UPDATE 10:15 Departamentul de situatii de urgenta din Kargazstan a dat publicatii poze cu membrii echipajului de zbor:

UPDATE 9:25 Potrivit autoritatilor kirghize citate de site-ul de stiri Zanoza.kg, pilotul avionului a murit in drum spre spital, iar ceilalti 3 membri ai echipajului aeronavei si-au pierdut viata in momentul impactului. Toti 4 erau cetateni turci.

Vicepremierul kirghiz a declarat ca “potrivit informatiilor pe care le avem la acest moment, versiunea preliminara este ca vina a fost a echipajului”. Cel putin 36 de persoane au murit viata, printre care 12 copii si 8 femei, majoritatea dintre victime fiind locuitori ai satului unde a cazut aparatul Boeing 747 care a incercat sa aterizeze in conditii de ceata densa, au precizat oficiali kargazi, citati de AFP si Reuters. Guvernul a declarat marti zi de doliu national in Karazstan.

Dupa un bilant initial de 16 victime, apoi de 20, ministerul kargaz al Sanatatii a furnizat, pentru AFP, un nou bilant, de "32 de morti, dintre care cei patru piloti".

La ora locala 7,40 (1,40 GMT), "un avion cargo operat de o companie turca, venind de la Hong Kong, s-a prabusit in apropierea aeroportului Manas (la Biskek) din cauza unor conditii meteo nefavorabile", a indicat, pentru un radio kargaz, un responsabil al ministerului pentru situatii de urgenta, Mukhammed Svarov, citat de AFP.

Cel putin 15 case au fost distruse, a precizat purtatoarea de cuvant a ministerului, Elmira Cheripova.

"Avionul s-a prabusit peste case, a omorat familii intregi", a povestit pentru France Presse un martor al accidentului, care nu a vrut sa isi dea numele. "Nu a ramas nimic din case, oamenii au fost ucisi cu toata familia si copiii lor, multe persoane dormeau".

Dupa media kargaza, prabusirea avionului a avut loc aproape de satul Datcha-Suu, foarte apropiat de aeroportul capitalei, iar presedintele kargaz Almazbek Atambaiev si-a anulat vizita in China pentru a reveni la Biskek.

Conform Reuters, care cita administratia aeroportului, avionul ar fi trebuit sa faca o escala la Manas, langa capitala Biskek, pe drumul sau de la Hong Kong la Istanbul. Aparatul s-ar fi prabusit cand incerca sa aterizeze pe o vizibilitate redusa, la ora locala 7,31 (1,31 GMT).