Prapad la Bucuresti. O furtuna a pus la pamant peste 30 de arbori, care au tras dupa ei cabluri electrice sau au distrus masini - VIDEO

In doua ore, o furtuna a facut prapad la Bucuresti. Vantul puternic a pus la pamant peste 30 de arbori, care au tras dupa ei cabluri electrice sau au distrus masini parcate in apropiere. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, asa cum s-a intamplat acum o zi in judetul Bihor, cand o persoana a murit. In alte regiuni ale Romaniei a plouat abundent.