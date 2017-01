Pregatiri pentru intrarea in Anul Cocosului de Foc, in China: "Va fi un an plin de conflicte si de schimbari la nivel global"

In aceasta perioada este musai sa ai in casa macar o decoratiune in forma de cocos, altfel noul an, care incepe sambata, nu iti va aduce pic de noroc.

Pietele si magazinele din Beijing sunt pline ochi. Traditia spune ca daca vrei sa iti mearga bine in noul an trebuie sa il intampini cum trebuie: intr-o locuinta curata, frumos impodobita, cu masa plina si cu cei dragi alaturi.

"Nu conteaza daca esti bogat sa sarac; daca vrei sa ai noroc trebuie sa iti cumperi decoratiuni pentru noul an. Sper ca anul cocosului va aduce pace in tara, fericire familiei" - spune un chinez.

Chinezii intra din 28 ianurie in Anul Cocosului de Foc, asa ca standurile au fost pline de decoratiuni in forma de cocos si de lampioane rosii - o culoare care aduce noroc - si aurii. La capitolul culinar, chinezii si-au umplut sacosele cu preparate din carne, cu fructe de mare si citrice.

Orasele imbraca si ele straie de sarbatoare. La Beijing se fac ultimele verificari inainte sa se dea oficial startul petrecerii.

Festivalul primaverii, care anunta intrarea in Noul An, a devenit sinonim in China cu cea mai mare migratie umana din lume. Milioane de chinezi care muncesc in marile orase se intorc pentru cateva zile in casa natala, ca sa isi vada parintii si fratii. Garile si aeroporturile fac cu greu fata volumului extraordinar de calatori.

Astrologii nu au vesti tocmai bune pentru noul al.

Joey Yap, maestru Feng Shui: "Cred ca va fi un an plin de conflicte si de schimbari la nivel global. Vor avea loc tot soiul de schimbari."