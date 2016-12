Pregatirile de Craciun, pe ultima suta de metri in Laponia. Brazii sunt doldora de zapada, iar pe case sunt aranjate mii de beculete ce lumineaza strazile - VIDEO

Cei care au ajuns in Laponia in aceste zile, au parte de o atmosfera magica de Craciun. Brazii sunt doldora de zapada, iar pe case sunt aranjate mii de beculete ce lumineaza strazile. Pe cel mai bun batranel din lume il gasiti asezat langa camin, cu o multime de scrisori. Le citeste pe toate si spune ca indiferent de provocarile din acest an, trebuie sa crezi ca vei avea parte de unul mai bun.

Mos CRACIUN ”Viaţa este ca natura, este ca o grădină. În unele zile ai parte de soare şi totul este bine. În alte zile plouă şi este frig. Trebuie să ţii minte mereu că după ploaie, va urma soarele, din nou.”

Are zeci de pitici care ii sunt alaturi. Impacheteaza cadourile pentru cei mici si il ajuta pe Mos Craciun sa citeasca scrisorile. Iar cei care nu au avut rabdare sa astepte raspunsul mosului sau cadoul lui, au plecat in Laponia.

" -Nu poţi să explici prin cuvinte. Este magic. Aproape că nu poţi respira."

"Este o atmosferă adevărată de Crăciun. Poţi vedea în jur o mulţime de copii care se bucură de festivităţi."





Pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Si pentru ca trebuie sa faca inconjorul lumii, Mos Craciun a invatat sa vorbeasca in zeci de limbi, ca sa le poate ura tuturor sarbatori fericite.

Mosul a pornit la cei mai cuminti copii si in aceasta noapte trebuie sa ajunga la toti picii.