”Pregatiti-va, vin rachetele”. Mesajul alarmant al lui Trump pentru Rusia

Avertismentul preşedintelui american vine la scurt timp după ce ambasadorul Rusiei în Libia, Alexander Zasypkin, a declarat că orice rachetă lansată de SUA către Siria va fi doborâtă, iar bazele de lansare vor fi atacate.

Imediat, Donald Trump a postat pe reţeaua sa de socializare favorită, Twitter:

”Rusia a promis că va doborî orice şi toate rachetele trase spre Siria. Pregăteşte-te, Rusia, pentru că (acestea) vor veni, drăguţe şi noi şi ”smart”. Nu ar trebui să fiţi parteneri cu un animal care ucide oameni şi să vă bucuraţi de asta!”

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a cerut acces în regiunea Douma din Siria în care a avut loc un atac chimic, susţinând că are informaţii conform cărora sute de persoane au murit din cauza gazelor toxice.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!