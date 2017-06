Premierul australian, inregistrat in timp ce facea glume la adresa lui Trump. Reactia sa dupa ce totul a fost facut public

Oficialul australian a fost filmat, in timp ce discuta, la un eveniment al presei din Australia, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

In mod normal, aceste discutii nu sunt inregistrate, insa un jurnalist politic a ales sa incalce protocolul, facand publica inregistarea.

Dupa ce inregistrare a fost data publicitatii, Turnbull a sustinut ca este "o ruptura a protocolului"

"Eu si Donald castigam si castigam in sondaje. Noi castigam atat de mult si castigam ca niciodata pana acum", a sustinut Malcolm, noteaza jurnalistii de la BBC.

Turnbull a glumit pe seama acestui subiect, sustinand ca alegerile sunt "atat de usor de castigat".

Ceea ce a starnit interesul presei este comparatia pe care a facut-o cu liderul american. "Eu il am pe acest baiat rus", referindu-se la scandalul declansat in America dupa prezidentiale, privind presupusa implicare a Rusiei in castigarea alegerilor.

Invitat la o emisiune televizata pentru a comenta situatia, Turnbull a sustinut cu umor ca discutiile ar fi trebuit sa nu fie inregistarte, interpretand situatia ca fiind "o ruptura a protocolului", a sustinut oficialul australian.

Australia este unul dintre aliatii apropiati ai Statelor Unite, luptand impreuna in Irak sau Afganistan.