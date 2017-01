Premierul britanic a mers la Casa Alba pentru a afla daca NATO are viitor. Trump: Sper sa am o relatie fantastica cu Putin

Dupa cum a spus doamna May, Trump i-a confirmat ca este "suta la suta cu NATO". Pe de alta parte, presedintele american a declarat ca vrea o "relatie grozava" cu Rusia, dar n-a spus daca vrea ridicarea sanctiunilor impuse Kremlinului. Sambata Trump urmeaza sa aiba o convorbire telefonica cu Vladimir Putin.

Dupa ce a fost indepartata o veioza care strica aranjamentul, Donald Trump si Theresa May au "stat la poza" langa bustul lui Winston Churchill. Noul presedinte american a readus statueta in Biroul Oval, dupa ce Barack Obama o inlocuise cu un bust al lui Martin Luther King Jr.

Sir Winston Churchill, cimenteaza - si peste decenii - relatia speciala americano-britanica. Dar Casa alba a facut o gafa cand a prezentat programul oficial al vizitei premierului britanic. Numele ei, Theresa May, se scrie cu "h", litera care a fost omisa, in cel putin trei randuri, in documentele tiparite. Astfel doamna May, fiica de vicar, a fost botezata cu numele unei .... vedete de filme pentru adulti.

Trump a fost gata sa rupa, in gluma, relatia speciala americano-britanica, atunci cand corespondenta BBC a pus o intrebare taioasa. Trecand la lucruri serioase, ambii lideri si-au reafiramat angajamentul pentru NATO. “Recunoastem NATO ca bastion al apararii noastre comune, iar astazi reafirmam angajamentul nostru de nezdruncinat pentru aceasta alianta. Domnule presedinte cred ca mi-ati confirmat ca sunteti suta la suta cu NATO...”, a spus May, desi n-a trecut multa vreme de cand Trump sustinea ca alianta trans-atlantica este "invechita".

Cand a fost intrebat despre convorbirea telefonica anuntata pentru sambata cu Vladimir Putin, presedintele a evitat sa dea un raspuns direct; la fel si in privinta ridicarii eventuale a sanctiunilor impuse Kremlinului. “Putin si Rusia... Nu spun bun, rau sau indiferent. Nu-l cunosc pe domnul. Dar sper sa avem o relatie fantastica. E posibil sa fie asa, sau sa nu fie. Vom vedea ce va fi. Voi reprezenta poporul american, cu tarie, cu putere. Si daca vom avea o colaborarea buna cu Rusia si alte tari, daca vom lupta impreuna cu Statul islamic, care e malefic si trebuie oprit, consider asta un lucru bun, nu unul rau.”

Separarea de Uniunea Europeana i-a redat poprului britanic propria identitate, a mai spus Trump. “Cred ca BREXIT-ul va fi un lucru minunat pentru Marea Britanie. Va veti recapata propria identitate. Ii veti primi in tara doar pe oamenii pe care ia doriti. Veti putea incheia acorduri comerciale fara sa stea cineva cu ochii pe voi si sa va spuna ce sa faceti.”

Dupa conferinta de presa cu Theresa May, presedintele american s-a dus la Pentagon, unde a depus juramantul noul secretar al apararii James Mattis. Asa se incheie prima saptamana din mandatul prezidential al lui Donald Trump. Potrivit unui sondaj insa doar 36 la suta dintre americani i-au aprobat actiunile.