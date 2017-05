Premierul britanic, in conflict deschis cu Bruxelles-ul. Theresa May acuza UE ca vrea sa influenteze alegerile din iunie

May a declarat ca pozitia Londrei este rezonabila, dar ca unii de la Bruxelles nu vor ca negocierile sa se incheie cu un succes. De aceea, Marea Britanie are nevoie de o conducere puternica, a subliniat ea. Consecintele vor fi grave, daca negocierile nu se incheie cu succes, a avertizat ea, citata de The Guardian.

Potrivit BBC, May a acuzat miercuri politicieni si oficiali europeni ca incearca sa influenteze rezultatul alegerilor generale prin ”amenintari”. ”Sunt unii la Bruxelles care nu vor ca aceste negocieri (in vederea Brexitului) sa nu aiba succes”, a spus premierul britanic, citat de BBC.

May a facut aceste declaratii intr-o conferinta de presa la Downing Street. Alegerile vor avea loc peste 36 de zile a spus ea. Ele vizeaza viitorul tarii, iar sarcina viitorului Guvern este sa obtina cel mai bun rezultat posibil prin Brexit, a spus ea. Insa ultimele zile au aratat cat de dificil va fi acest lucru, a apreciat ea.

Pozitia Marii Britani a fost prost prezentata de presa de pe continent, a denuntat May. Iar Marea Britanie a fost amenintata. Premierul britanic a apreciat ca toate aceste lucruri au fost facute cu scopul de a influenta alegerile anticipate pe care le-a convocat pe 8 iunie. Inainte de a sustine aceasta conferinta de presa, May a vizitat-o pe regina Elisabeta a II-a.

Acesta este un protocol ”absolut inutil”, comenteaza The Guardian, care adauga ca premierii obisnuiau ”sa se duca la Palat” ca sa convoace alegeri, deoarece, in trecut, numai monarhul avea puterea sa dizolve Parlamentul si sa convoace astfel alegeri. Acest lucru a devenit inutil dupa ce Parlamentul a adoptat legea cu privire la durata mandatului parlamentarilor, iar alegerile au inceput deja, comenteaza cotidianul.

Pe de alta parte, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a declarat miercuri ca este constient de faptul ca premierul britanic Theresa may este o ”femeie dura”, inaintea deschiderii negocierilor cu privire la Brexit, care se anunta tensionate, relateaza AFP. ”Am notat ca este o femeie dura”, a declarat Juncker, intrebat la Bruxelles ce parere are despre modul in care May s-a descris ea insasi, marti, drept o ”femeie al naibii de dificila” in ceea ce priveste negocierile. ”Eu il respect profund pe premierul britanic. Imi place ca om”, a adaugat el.

Presedintele Comisiei Europene si-a exprimat insa regretul fata de faptul ca detalii cu privire la presupusa sa intalnire tensionata cu premierul britanic Theresa May, saptamana trecuta, au fost divulgate in presa, relateaza The Associated Press. Intrebat miercuri daca a fost deranjat de stirile despre negocierile pe care le-a purtat in timpul cinei private, Juncker a raspuns afirmativ. Potrivit unei publicatii germane, Juncker ar fi plecat de la reuniune declarandu-se ”de zece ori mai sceptic decat am fost inainte” cu privire la succesul viitoarelor negocieri ale Brexitului. Premierul britanic Theresa may a respins aceste informatii drept ”barfe de la Bruxelles”.

Presa a scris in ultimele zile despre o tensiune intre cele doua tabere odata cu apropierea negocierilor referitoare la Brexit, care urmeaza sa aiba loc dupa alegerile britanice de la 8 iunie, convocate de May. Cu cateva ore inainte ca negociatorul-sef al UE Michel Barnier sa detalieze directivele mandatului sau, ministrul britanic pentru Brexit David Davis a declarat ca, in cazul unei retrageri fara acord, ”nu va mai fi nimic de platit”.

Reglarea socotelilor financiare ale angajamentelor pe care Regatul Unit si le-a asumat ca membru al Uniunii este una dintre problemele cele mai dificile pe care UE si le-a stabilit sa le solutioneze in mod obligatoriu pentru ca sa se poata ajunge la o ”retragere ordonata” pana pe 29 martie 2019. ”Eu nu cred ca David (Davis) avea dreptate atunci cand a amenintat ca este pregatit sa paraseasca (negocierile). Experienta mea in politica a fost intotdeauna ca cei care ies trebuie sa se intoarca”, a declarat Juncker.