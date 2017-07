Premierul Irakian anunta "victoria totala" in lupta contra ISIS. Mosulul a fost recucerit

Al-Abadi a felicitat trupele irakiene pentru ”victoria” lor in mai multe randuri, anterior, in pofida continuarii confruntarilor armate.

Premierul irakian a facut acest ultim anunt intr-un mesaj postat pe Twitter.

Cu cateva ore mai inainte, reporteri AP au observat ca inca se purtau lupte crancene. Era neclar imediat daca luptele au incetat.

Forte irakiene sustinute de Statele Unite au lansat o vasta operatiune in vederea recuceririi Mosulului, in octombrie, iar in ultimele zile au confirmat ca existau in continuare cateva sute de jihadisti intr-o zona de aproximativ un kilometru patrat.

Al-Abadi a efectuat o vizita la Mosul duminica cu scopul de a felicita trupele, in timp ce in apropiere se purtau lupte grele.

Coalitia antijihadista condusa de SUA anunta ca fortele irakiene au recucerit Mosulul de la Statul Islamic

Coalitia internationala antijihadista condusa de Statele Unite a felicitat luni fortele irakiene pentru recucerirea Mosului de la gruparea Statul Islamic, dupa ce premierul irakian a declarat victoria in acest oras in nordul tarii, relateaza The Associated Press.

Comandamentul Central american a anuntat ca ”in pofida faptului ca mai exista zone in vechiul oras Mosul care este necesar sa fie curatate de dispozitive explozive si eventuali luptatori ai Statului Islamic care se ascund”, fortele irakiene ”detin acum ferm controlul asupra Mosulului”.

Coalitia a asigurat un sprijin aerian crucial fortelor irakiene dupa lansarea ofensivei la Mosul, in octombrie.

Locotenent-generalul Stephen Townsend a indemnat ”sa nu se faca nicio greseala, numai aceasta victorie nu elimina Statul Islamic si exista in continuare lupte dure de infruntat”.

Insa el a subliniat ca pierderea orasului de catre jihadisti reprezinta o ”lovitura decisiva”.

Premierul irakian s-a intors la Mosul luni si a declarat victoria impotriva gruparii Statul Islamic in acest oras din nordul tarii, dupa noua luni de lupte urbane epuizante.

Haider al-Abadi a declarat luni, intr-o mica tabara, la periferia orasului vechi Mosul - unde s-au purat lupte crancene in ultimele zile -, ca fortele irakiene au obtinut victoria ”prin sangele martirilor nostri”.

El a facut mai multe anunturi asemanatoare in ultimele zile, in pofida faptului ca luptele continuau, si a vizitat Mosul duminica pentru a felicita trupele.

Lupte sangeroase se purtau luni, cu doar cateva ore mai inainte de declaratia lui al-Abadi si era neclar daca ultimii jihadisti au fost infranti.

Mii de oameni au fost ucisi in batalia de la Mosul, iar peste 897.000 de persoane au fugit din calea confruntarilor.

ONU a apreciat luni ca nu intrevede un sfarsit al crizei umanitare in Irak, in pofida unor progrese recente in dislocarea gruparii Statul Ilsamic de la Mosul.

Mii de locuitori din Mosul vor ramane stramutati in afara orasului dupa incheierea luptelor, din cauza ”pagubelor importante provocate in timpul conflictului”, a subliniat luni, intr-un comunicat, ONU.

Atacuri aeriene, cu artileria si bombardamente au distrus mii de cladiri si infrastructuri esentiale la Mosul. Peste jumatate din cladirile din Mosulul de Vest, unde s-au dat cele mai grele lupte, au fost avariate sau distruse, a anuntat Ministerul irakian de Interne.

Peste 800.000 de oameni au fost nevoiti sa-si abandoneze casele de la inceputul operatiunii, in octombrie.

Forte iraliene au luptat luni cu jihadisti intr-o zona situata de-a lungul malului de vest al fluviului Tigru, unde sute de luptatori isi folosesc familiile pe post de scuturi umane, potrivit unor comandanti irakieni.