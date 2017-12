Premierul israelian asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA si sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului - VIDEO

Dupa ce a acuzat Europa de ipocrizie, aflat in prima sa vizita la Bruxelles, premierul israelian spune, ca asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA si sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului. In fata institutiilor europene sute de oameni au protestat impotriva deciziei lui Donald Trump. Manifestatii au fost si in mai multe tari musulmane.