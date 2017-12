Premierul Marii Britanii a primit oaspeti la resedinta sa. Mai multi copii au venit sa aprinda luminile pe bradul de Craciun - VIDEO

”Toata lumea este pregatita? Cinci, patru, trei, doi, unu!”

Cativa copii au fost invitati sa aprinda luminile pe bradul de Craciun instalat in fata resedintei premierului britanic. Cei mici nu au venit cu mana goala – i-au adus Theresei May felicitari de Craciun realizate chiar de ei. Dupa ce au inaugurat pomul de sarbatoare, copiii, impreuna cu Theresa May au cantat colinde.

Atmosfera de sarbatoare a fost aseara si la Washington. Luminile de Craciun s-au aprins pe bradul din fata Capitoliului american. Presedintele Camerei Reprezentantilor a fost ajutat sa aprinda luminile de catre un baiat de 11 ani. Acum o saptamana, Donald si Melania Trump au inaugurat bradul de Craciun de la Casa Alba.