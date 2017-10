Premiul Nobel pentru Literatura pleaca in acest an in Marea Britanie. Scriitorul englez, Kazuo Ishiguro, a primit inalta distinctie - VIDEO

Dupa medicina, fizica si chimie, azi Academia Regala Suedeza de Stiinte a anuntat castigatorul Nobelului pentru Literatura. Distinctia starneste, an de an, numeroase discutii si asta pentru ca, de regula, sunt premiati scriitori necunoscuti publicului larg.

"Premiul Nobel pentru Literatura 2017 este decernat scriitorului englez, Kazuo Ishiguro, pentru romanele cu o mare forta emotionala, care au dezvaluit abisul si sentimentele noastre iluzorii de conectare cu lumea.“

Una dintre cele mai cunoscute opere a scriitorului englez este The Remains of the day, publicata in 1989. Ulterior, adaptat intr-un film de succes, care a primit 8 nominalizari pentru premiile Oscar.

In 2005, romancierul de origine nipona a impresionat cu cartea Never let me go, care la fel a fost ecranizata. Pentru aceasta distinctia Acedemia Suedeza a primit 195 de propuneri, scrie presa straina. Maine va fi decerdat Nobelul pentru Pace.