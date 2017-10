Premiul Nobel pentru Medicina 2017 si-a gasit castigatorul. Distinctia a fost oferita simultan la 3 cercetatori americani. Descoperirea acestora explica cum functioneaza ceasul biologic al tuturor organismelor vii - VIDEO

Mecanismele moleculare in controlul ritmului circadian este descoperirea pentru care in acest an a fost decernat premiul Nobel. Mai exact, savantii au reusit sa afle cum functioneaza ceasul biologic si au explicat cum plantele, animalele si oamenii si-au adaptat ritmul biologic la evolutiile Pamantului. Descoperirea a fost facuta de 3 cercetatori americani.

Thomas PERLMANN, SECRETAR COMITET NOBEL: Comitetul Nobel de la Institutul Karolinska a decis sa decerneze Premiul Nobel 2017 in Fiziologie ori Medicina lui Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash si Michael W. Young.“

Savantii au folosit muste de fructe si au extras o gena, care controleaza ritmul normal biologic. Apoi, au descoperit ca gena contine o proteina, ce se acumuleaza in timpul noptii si este distrusa ulterior ziua. Potrivit academiei suedeze, savantii au mai identificat proteine suplimentare, care contribuie la intregul proces.

Laureatii vor primi un cec de 9 milioane de coroane suedeze, cu un milion mai mult decat anul trecut, adica 1,1 milioane de dolari. Premiul Nobel pentru Medicina este primul anuntat an de an, la Stockholm. Maine, va fi decernata distinctia pentru fizica. Premiile vor fi inmanate castigatorilor, traditional, pe 10 decembrie, data la care se comemoreaza moartea lui Alfred Nobel.