Presa americana numeste calatoria lui Trump in Europa "o catastrofa" pentru SUA-UE: "S-a comportat ca un turist beat"

"Calatoria lui Trump a fost o catastrofa pentru relatiile dintre Europa si SUA" scrie The Atlantic.

"Trump s-a comportat in Europa ca un turist beat" a scris The Daily Beast, citand diplomati americani care l-au caracterizat drept "cu voce tare", "de prost gust" si "laudaros". "A calcat pe altii fara sa-si dea seama".

"Merkel dupa o intalnire G7 dezbinata nu-l mai ia in considerare pe Trump", scrie si New York Times.

"Multumita lui Trump, Germania spune ca nu se mai poate baza pe SUA", scrie si The Washington Post.

"Angela Merkel sugereaza ca Donald Trump a facut ca Europa sa nu mai poata conta pe SUA" a titrat si Newsweek.

"Europenii trebuie sa-si ia destinul in propriile maini". Este concluzia la care a ajuns Angela Merkel la capatul discutiilor "dificile" de la G7 cu Donald Trump.

Cancelarul german a facut aceste declaratii la un eveniment de campanie din Bavaria. Merkel a mai adaugat ca o relatia puternica intre Germania si Franta lui Emmanuel Macron trebuie sa fie o prioritate.

Angela Merkel a facut referire la Brexit, dar si la atitudinea noului presedinte american Donald Trump in dosare precum protectia mediului, unde, in trecut, Uniunea Europeana si Statele Unite faceau front comun.

"Vremurile in care ne puteam baza in totalitate pe altii s-au cam sfarsit, dupa cum mi-am dat seama in ultimele zile. Noi, europenii, trebuie sa ne luam cu adevarat destinul in propriile maini, bineinteles, avand drept prieteni Statele Unite, Marea Britanie si, atunci cand e posibil, chiar Rusia si alte tari", a spus Merkel.

Reactia sa este la polul opus fata de cea a lui Donald Trump care la sosirea in SUA a scris pe Twitter: "Tocmai m-am intors din Europa. Calatoria a fost un mare succes pentru mare. Munca grea, dar cu rezultate mare."