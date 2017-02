Presa germana: Moscova trimite agenti FSB in UE sub acoperirea de refugiati ceceni. Care ar fi scopul acestora

Serviciile secrete ruse isi trimit de mai multi ani agentii in tari din Uniunea Europeana sub acoperirea de solicitanti de azil, dintre care cei mai multi sunt originari din Cecenia, cu documente false, relateaza vineri, in pagina sa electronica, agentia de presa ucraineana Unian, citand canalul de televiziune german ZDF.

Aceasta dezvaluire a fost facuta pentru ZDF de catre autorii filmului documentar "Razboiul Rece al lui Putin" care, la randul lor, au intrat in posesia informatiei respective de la un presupus fost responsabil FSB, aflat in prezent in Occident.

Potrivit acestuia, Rusia si-ar trimite agentii in Europa cu documente false pentru a se infiltra in comunitati islamice din tari UE "pentru a submina si destabiliza Occidentul".

In film, ex-responsabilul FSB este prezentat cu numele mic Igor, chipul sau nu apare, iar vocea ii este deformata.

Autorii filmului sustin ca el este un fost colonel FSB, cu 20 de ani de experienta in aceasta structura de informatii rusa, si care personal ar fi fost implicat in operatiuni de infiltrare a agentilor sub acoperirea de refugiati: ar fi participat in pregatirea documentelor de identitate false pentru originari din Cecenia.

"Este un fost colonel FSB, probabil, ofiterul cu cel mai inalt rang al serviciilor secrete ruse care a ramas in Europa in timpul regimului lui Putin"- afirma autorii. Egmont R. Koch, unul dintre ei, sustine ca s-a intalnit de cel putin cinci ori cu acesta si a discutat peste 15 ore, inclusiv cu camera de filmat deschisa, conform Unian.