Presa internationala despre incercarea de a-l da jos pe Grindeanu: "E legat de tentativa esuata de dezincriminare a coruptiei"

Criza politica din Romania se afla in continuare in atentia presei internationale care leaga decizia PSD de a initia o motiune de cenzura pentru demiterea premierului Sorin Grindeanu, precum si refuzul acestuia de a se retrage de la conducerea Guvernului, de tentativele de modificare a Codului Penal.

Agentia internationala Reuters, preluata de New York Times, scrie ca “soarta Guvernului Romaniei este pusa in balanta joi, in conditiile in care premierul Sorin Grindeanu refuza sa demisioneze, intr-o criza politica ce ameninta sa submineze o reforma de amploare a taxelor”.

Jurnalistii de la Reuters noteaza ca PSD si-a retras sustinerea pentru cabinet, pe care il acuza ca nu a implementat programul coalitiei de guvernare si ca va depune o motiune de cenzura luni.

Observatori independenti citati de agentie spun ca “tentativa coalitiei de a-l indeparta pe Grindeanu reflecta furia din randurile (PSD- n.r.) in legatura cu tentativa esuata de dezincriminare a coruptiei prin ordonanta de urgenta”.

“PSD a intervenit sa ii retraga sustinerea lui Grindeau in momentul potrivit. Cu numai doua saptamani inainte de vacanta parlamentara. Decizia lui Grindeanu de a bloca, efectiv, planurile lor legate de luare de mita, de a incerca sa apere oficialii corupti, i-a influentat decisiv soarta”, a spus analistul Cristian Patrasconiu pentru Reuters.

Bloomberg avertizeaza ca “Romania se confrunta cu o noua runda de turbulente politice, dupa ce o disputa intre premierul Sorin Grindeanu si liderul partidului sau de guvernare au aruncat Guvernul intr-un blocaj”.

Agentia de presa noteaza ca Grindeanu a condus “una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana si a reusit sa depaseasca protestele din ianuarie, cele mai mari din istoria Romaniei dupa caderea comunismului”.

“Zilele lui Grindeanu sunt numarate, dar procesul de a pune Guvernul din nou pe sine nu va fi simplu”, afirma James Sawyer, de la centrul de reflectie Eurasia Group, din Londra.

“Cred ca principalul perdant din aceste tulburari este Partidul Social-Democrat si se pare ca pentru conducere, impunerea reformelor judiciare controversate este mai importanta decat orice”, a adaugat analistul.

Si Associated Press anunta ca PSD a votat joi pentru introducerea unei motiuni de cenzura impotriva propriului Guvern, dupa ce i-a retras sustinerea premierului Sorin Grindeanu, care a refuzat sa demisioneze. AP, al carui material a fost preluat, printre altii, de Fox News, il citeaza pe Sorin Grindeanu, potrivit caruia disputa este motivata politic.

Situatia din Romania este urmarita si de presa din Franta. Agentia France-Presse citeaza analisti potrivit carora Sorin Grindeanu a devenit indezirabil din cauza “disciplinei insuficiente”.

“Revolta” lui Grindeanu, anterior “docil”, “sugereaza ca motivele acestei dezavuari sunt in alta parte”, scrie AFP. “Exista o diferenta clara intre acel Grindeanu numit in decembrie de Liviu Dragnea si cel care a refuzat miercuri sa demisioneze”, a declarat pentru agentie politologul Ioan Stanomir. “Aceasta schimbare vine, fara indoiala, in urma presiunilor inacceptabile exercitate de Dragnea pentru a obtine modificarea Codului Penal in beneficiul sau”, a adaugat el.

Publicatia Liberation noteaza ca, “in conditiile in care Executivul social-democrat roman este sustinut de opinia publica, in special pentru rezultatele pe plan economic, liderul partidului de la putere vrea sa il elimine pe seful Guvernului, care ar fi luat prea multa anvergura si (ar fi obtinut – n.r.) prea multa independenta de cand este in functie”.

“In Romania, la cinci luni dupa numirea unui nou Guvern, premierul Sorin Grindeanu este impins in prezent catre iesire. Propriul sau partid ii cere demisia”, scrie Euronews pe site, precizand ca exista “riscul unei crize institutionale”.

Agentia chineza Xinhua noteaza ca social-democratii au facut un pas fara precedent in tara, aceea ca majoritatea parlamentara sa isi demita propriul Guvern. “Grindeanu are recent o relatie tensionata cu liderii principalului partid si a refuzat sa aiba initiativa de a demisiona”, “chiar si dupa masurile extreme luate de partid impotriva sa”, mai scriu jurnalistii chinezi.

Business Review precizeaza ca, “in pofida conflictului dintre Guvern si conducerea PSD, lucrurile au decurs normal (joi – n.r.) la Palatul Victoria, iar premierul s-a intalnit cu ministrul britanic al Apararii, Michael Fallon”, dar si cu “o delegatie de investitori germani in Romania”.