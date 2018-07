Presa internationala, dupa intalnirea Putin - Trump. ”Trump se uneste cu Rusia impotriva FBI”

The New York Times susţine că Donald Trump a refuzat să spună în mod clar dacă are încredere în propriile sale agenţii de informaţii sau în preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, cu privire la interferenţele ruseşti în alegerile americane din 2016.

”După întâlnire, Trump şi Putin au susţinut perspectiva unei noi ere de cooperare între cele două ţări, chiar dacă preşedintele american a continuat să aducă în discuţie ipoteze îndelungate despre alianţele politice, militare şi comerciale ale Occidentului”, scrie publicaţia americană.

Trump a refuzat să spună dacă a crezut în constatările făcute de agenţiile americane de informaţii potrivit cărora Rusia a intervenit în alegerile din 2016 din SUA, iar conferinţa de presă în care afacerile internaţionale ar fi trebuit să domine, s-a transformat, din nou, în apărarea propriei persoane.

După orele de întâlniri cu Putin, în care a fost ridicată problema interferenţelor electorale, Trump a transmis că ”este o ruşine că poate exista o urmă de nor peste victoria sa electorală”, a mai scris The New York Times.

Reuters notează că preşedintele american Donald Trump a ieşit din întâlnirea cu Vladimir Putin declarând că nu vede niciun motiv din cauza căruia să creadă că Rusia a intervenit în alegerile prezidenţiale din 2016 din SUA, mai ales că argumentele liderului rus ”au fost extrem de puternice” în a respinge aceste zvonuri.

”La conferinţa de presă care a avut în urma discuţiilor personale dintre cei doi, Trump nu a spus niciun cuvânt critic la adresa Rusiei cu privire la oricare dintre problemele care au dus relaţiile dintre Washington şi Moscova într-un război, de la Ucraina, la Siria”, mai notează publicaţia.

Întrebat dacă a avut încredere în agenţiile americane de informaţii, care au concluzionat că Rusia a intervenit în alegerile din 2016, Trump a spus că şeful CIA i-a spus că Rusia este vinovată, dar nu era sigur.

“Nu văd niciun motiv pentru care ar fi Rusia”, a spus Trump. “Preşedintele Putin a fost extrem de puternic în negarea sa astăzi”.

CNN spune că Donald Trump a refuzat să se alăture serviciilor americane de informaţii în faţa lui Putin. ”A refuzat să aprobe evaluarea guvernului SUA, potrivit căreia Rusia ar fi intervenit în alegerile prezidenţiale din 2016, spunând că nu vede niciun motiv pentru care Rusia ar fi responsabilă”.

“Am mare încredere în oamenii mei de informaţii, dar vă voi spune că preşedintele Putin a fost extrem de puternic în negarea sa de astăzi”, a declarat Trump în cadrul unei conferinţe de presă comune, după summitul său cu Putin. Putin şi-a reiterat negarea pentru public. “Rusia nu a intervenit niciodată şi nu va interveni în afacerile interne ale SUA, inclusiv în alegeri”, a declarat Putin în cadrul conferinţei de presă. “Dacă există materiale specifice, dacă sunt prezentate, suntem gata să le analizăm împreună”, a spus Putin.

The Guardian notează că Donald Trump a fost văzut ca un ”trădător” în urma întâlnirii cu Vladimir Putin, deoarece a ales să se alăture Kremlinului în faţa agenţiilor sale guvernamentale, după o apariţia impresionantă în comun cu Vladimir Putin, în care părea să accepte faptul că liderul rus neagă orice fel de implicare în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016.

”Preşedintele american nu a oferit nicio poziţie critică faţă de Putin sau faţa de interferenţele electorale”, scrie publicaţia.

”Trump se uneşte cu Rusia împotriva FBI la summitul de la Helsinki”, titrează BBC.

După discuţiile faţă în faţă cu preşedintele rus Vladimir Putin, Trump a contrazis agenţiile americane de informaţii şi a declarat că nu există niciun motiv pentru care Rusia s-ar fi implicat în alegeri. Putin a susţinut, din nou, că Rusia nu a intervenit niciodată în afacerile SUA.

Cei doi lideri au purtat o discuţie de aproape două ore cu uşile închise. La conferinţa de presă comună, lui Trump i s-a cerut să valideze concluziile propriilor sale agenţii de informaţii sau afirmaţiile preşedintelui rus atunci când a vorbit despre acuzaţiile de amestec în alegerile prezidenţiale din 2016 din SUA.

“Preşedintele Putin spune că nu este Rusia, nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să fie”, a răspuns el.

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit, luni, la Helsinki, în încercarea de a îmbunătăţi relaţiile între Statele Unite şi Rusia. În conferinţa de presă comună susţinută ulterior, cei doi au descris întâlnirea ca fiind una ”fructuoasă”.