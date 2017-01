Presa internationala: Ordonanta de urgenta "da o lovitura efortului de mai multi ani de a combate coruptia"

AFP a transmis initial ca "guvernul social-democrat roman a adoptat marti seara, prin ordonanta de urgenta, o relaxare contestata a codului penal care ar urma sa permita mai multor oameni politici sa scape de urmaririle penale si al carei proiect scosese romanii in strada". Agentia precizeaza ca "ordonanta, care nu figura pe agenda guvernamentala a zilei, va intra in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial, fara a trece prin Parlament". O actualizare a stirii arata, potrivit celor constatate de un fotograf al AFP, ca "mii de persoane s-au adunat spontan in fata sediului guvernului din Bucuresti, scandand "demisia" si "hotii" si ca mai multi membri ai guvernului erau blocati in cladire, relateaza Agerpres.

Associated Press, preluata de New York Times si Washington Post, titreaza: "Guvernul Romaniei decriminalizeaza abuzul in serviciu". Ordonanta "da o lovitura efortului de mai multi ani de a combate coruptia", iar protestele de strada au izbucnit din nou in orase din intreaga tara. "Unii protestatari au scandat 'Ati facut-o noaptea, ca hotii', cu referire la ora tarzie la care a fost adoptata ordonanta.

Reuters prezinta actiunea legislativa a guvernului ca fiind "cel ai mare recul al reformelor anticoruptie din statul ex-comunist, de la aderarea acestuia la Uniunea Europeana, in urma cu un deceniu". Peste 10.000 de oameni s-au adunat in fata sediului guvernului din capitala si alte mii in orase din intreaga Romanie, imediat dupa ce a fost anuntata ordonanta de urgenta care decriminalizeaza "mai multe infractiuni de coruptie, inclusiv unele cazuri de abuz in serviciu".

EFE, dupa ce informeaza despre ordonanta de urgenta, arata ca masura il va ajuta pe Liviu Dragnea, liderul Partidului Social-Democrat aflat la guvernare, anchetat pentru presupuse fapte de coruptie. "In cateva minute dupa ce au aflat stirea, mii de persoane au iesit spontan pe strazile din centrul Bucurestiului pentru a cere, printre scandari cum ar fi 'hotii' si 'tradatorii', demisia guvernului. Alte mii s-au adunat - potrivit unor posturi locale - in alte orase, cum ar fi Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov si Sibiu. Un grup de manifestanti a incercat sa forteze una din intrarile in sediul guvernului, iar politia a lansat gaze lacrimogene".

Toate agentiile mentionate citeaza comentariul presedintelui Klaus Iohannis: "Este o zi de doliu pentru statul de drept".