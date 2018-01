De Boboteaza, presedintele rus, Vladimir Putin, a facut baie in apa rece ca gheata a lacului Seliger - FOTO si VIDEO

Potrivit presei ruse, Vladimir Putin s-a scufundat in noaptea de joi spre vineri in rau, pe un frig extrem. Inconjurat de preoti si icoane, Vladimir Putin s-a scufundat, la bustul gol, in apa inghetata a lacului Seliger, situat la nord-vest de Moscova, pe o temperatură de -5°C.

Totodata, presedintele rus, a vizitat si manastirea de calugari Nilo-Stolobenskaia.

Potrivit traditiei ortodoxe, ritualul presupune scufundarea de trei ori in apa, in numele Tatalui, Fiului si al Sfantului Duh, in amintirea botezului lui Iisus in apele Iordanului. Cu ocazia acestei sarbatori, preotii ortodocsi binecuvanteaza apele lacurilor si raurilor, dar si marile si oceanele care inconjoara Rusia, precum Marea Neagra si Marea Caspica.

Sursa foto: RIA.ru