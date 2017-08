Presedintele american a condamnat grupurile de extrema-dreapta, in contextul violentelor din Virginia. Donald Trump: "Rasismul este raul suprem" - VIDEO

”Nu este preşedintele meu!”

Peste o mie de oameni s-au adunat in fata Turnului Trump din New York. Acestia i-au reprosat presedintelui ca este responsabil de tot ce se intampla in ultimele zile, facand aluzie la mitingul violent de sambata din Virginia, soldat cu un deces. A fost criticat si pentru faptul ca a ezitat sa condamne organizatiile de extrema dreapta, care l-au sustinut in campanie. Totusi, Trump a reactionat ieri si a avut un mesaj dur pentru nationalisti.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Rasismul este răul suprem, iar cei care provoacă violenţe în numele rasismului sunt criminali şi asasini, inclusiv Ku Klux Klan, neo-naziştii, adepţii supremaţiei albilor şi alte grupuri care propagă ura şi le este silă de tot ce ne este mai de preţ, nouă, americanilor.”

Tanarul de 20 de ani care a lovit sambata un grup de manifestanti antirasisti ramane in arest. El este acuzat de omor si fuga de la locul unui accident provocat in mod intentionat. O femeie de 32 de ani a murit, iar circa 20 de oameni au fost raniti, dupa ce vehiculul a dat peste ei.